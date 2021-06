Auteur d’une première saison en dents de scie, pleine de promesses mais aussi de lacunes, terminée par une déchirure du ménisque et une opération, James Wiseman a eu la chance d’évoluer déjà sous les ordres d’un grand coach, Steve Kerr, et aux côtés de deux énormes joueurs, Stephen Curry et Draymond Green.

Il manquait néanmoins un élément important à Golden State cette année : Klay Thompson. L’arrière All-Star n’a plus joué depuis deux ans et le 13 juin 2019. Dans le Game 6 des Finals contre Toronto, il s’était rompu un ligament croisé. Avant, l’an dernier, à quelques semaines du début de saison, de se blesser au tendon d’Achille.

Son retour est très attendu par les Warriors et l’intérieur a vu de près le shooteur durant sa rééducation. Visiblement, il a été très impressionné par le triple champion.

« Klay est un compétiteur. Sa mentalité est à un autre niveau », remarque James Wiseman à NBC Sports. « C’est un bon gars en dehors des parquets, mais c’est aussi un monstre sur les terrains. Klay est un grand joueur et il va revenir plus fort encore. Je suis impatient de jouer avec lui, ça va être plaisant. »

En plus de soulager Stephen Curry, meilleur marqueur de la ligue (32 points de moyenne) cette année, avec sa présence et son shoot à 3-pts, Klay Thompson va ouvrir des espaces pour James Wiseman la saison prochaine. Les défenses seront concentrées sur les « Splash Brothers » et l’ancien de Memphis va pouvoir faire parler son jeu offensif. Sur quelques séquences, il a montré qu’il pouvait être facile et tranchant en attaque.

« Je m’imagine avec eux et je visualise beaucoup de choses », poursuit-il en parlant des vétérans des Warriors, les champions de 2015, 2017 et 2018. « Je vais avoir énormément d’espaces la saison prochaine, donc ça va être très plaisant. Ce sera plus facile aussi de mon côté d’avoir ces joueurs autour de moi. »