Team USA : Bam Adebayo aussi prêt à disputer les Jeux olympiques

Contrairement à Jimmy Butler, Bam Adebayo a décidé de défendre les couleurs des Etats-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo. C’est ce qu’annonce ESPN, via son agent. Approché par le Nigeria, le pivot du Heat rejoint une demi-douzaine de stars qui ont donné leur accord pour participer à la compétition. Il s’agit de Damian Lillard, Kevin Durant, Draymond Green, Bradley Beal, Jayson Tatum et Devin Booker.

Recalé en 2019 avant la Coupe du monde, Bam Adebayo sera revanchard, et depuis cette première expérience ratée avec Team USA, il a pris une toute autre dimension, devenant All-Star et l’un des meilleurs intérieurs de la NBA. Elu deux fois de suite dans la Second All-Defensive Team, le pivot du Heat pourrait former un duo de choc avec Green dans la peinture, notamment par leurs qualités de création en attaque et leur polyvalence en défense.

Toujours à propos des Etats-Unis, Donovan Mitchell devrait renoncer à l’invitation, préférant se concentrer sur la récupération et le traitement de son entorse de la cheville. Son coéquipier, Mike Conley Jr, est de son côté prêt à aller à Tokyo si son physique le lui permet.

Quant à Devin Booker, une qualification en finale NBA pourrait le contraindre à devoir revenir sur sa décision.