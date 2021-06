Le nouvel objectif de Rudy Gobert ? Ramener une médaille de Tokyo

Vincent Collet doit être soulagé : parmi les NBAers pré-sélectionnés pour les Jeux olympiques, seul Nicolas Batum est encore en compétition.

Depuis vendredi soir, Rudy Gobert est en vacances, et il avait annoncé qu’il irait à Tokyo avec le trophée de champion NBA dans la main. Finalement, il ira uniquement avec son trophée de meilleur défenseur de l’année…

« J’ai un très grand objectif, et l’équipe avec, et c’est d’essayer de gagner une médaille aux Jeux olympiques » a expliqué le Français au Salt Lake Tribune. « Ce sera une nouvelle opportunité de progresser, et en même temps d’accomplir quelque chose pour mon pays et mon équipe. C’est très bientôt, mais dans le même temps, en étant éliminé au second tour, j’ai un peu de temps pour récupérer et être prêt pour ces Jeux olympiques. »

Pour son coéquipier Bojan Bogdanovic, même programme, mais le Croate sera plus rapidement en action puisque la Croatie doit de son côté sortir d’un tournoi de qualification pour espérer aller à Tokyo. Il a ainsi prévu de rentrer au pays dès cette semaine pour rejoindre le stage de son équipe nationale. La bonne nouvelle, c’est que la Croatie jouera à domicile, du 29 juin au 4 juillet, avec un premier match face au Brésil.

Quant à Mike Conley Jr. et Donovan Mitchell, pré-sélectionnés avec Team USA, ils vont d’abord se soigner avant d’envisager de participer au stage de préparation.