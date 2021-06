Playoffs 2021 : le grand chambardement

Ce n’est pas certain que la NBA soit ravie des affiches, mais un vent de nouveauté balaie la ligue avec deux finales de conférence inédites et inattendues : Milwaukee – Atlanta à l’Est et Phoenix – LA Clippers à l’Ouest.

Pas de Warriors, de Lakers ou encore de Celtics et de Heat… Parmi les quatre équipes encore en lice, aucune n’a été championne depuis 50 ans ! Les plus récents sont les Bucks, champions NBA en 1971 avec Kareem Abdul-Jabbar. Pour les Hawks, il faut remonter à 1958, et à l’époque, la franchise était à Saint-Louis.

Quant aux Clippers et aux Suns, ils n’ont jamais gagné le titre. C’est d’ailleurs la première fois que les Clippers atteignent ce niveau de la compétition, tandis que Phoenix n’a atteint les finales NBA qu’à deux reprises : en 1976 face aux Celtics, puis en 1993 avec Charles Barkley aux commandes pour tenter de faire tomber les Bulls.

Seuls trois joueurs ont déjà gagné le titre !

Autre fait marquant : l’absence des deux meilleures équipes de saison régulière. Numéros 1 à l’Est et à l’Ouest, Philadelphie et Utah sont sortis dès les demi-finales de conférence, et c’est du jamais vu depuis… 1994 ! À l’époque, les Sonics s’étaient fait sortir dès le premier tour par les Nuggets de Dikembe Mutombo, tandis qu’à l’Est, les Hawks avaient de leur côté perdu en demi-finale de conférence face aux Pacers.

On aura donc, quoi qu’il arrive, une finale 100% inédite, et pour la petite histoire, parmi les joueurs encore en lice, seule une poignée ont déjà gagné un titre. À l’Est, il n’y en a aucun ! À l’Ouest, ils sont tous réunis aux Clippers, mais deux sont à l’infirmerie : Rajon Rondo (2008, 2020), Serge Ibaka (2019) et Kawhi Leonard (2014, 2019).