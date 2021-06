DeMarcus Cousins sort du bois

On avait prévenu que les Suns allaient poser plus de problèmes aux Clippers s’ils envisagent de jouer « small ball », et Tyronn Lue l’a vite compris, lançant DeMarcus Cousins face aux remplaçants de Phoenix.

Bouillant après avoir souvent ciré le banc depuis le début des playoffs, l’ancien pivot des Kings et des Pelicans a carrément marché sur ses adversaires, imposant sa puissance sur un Dario Saric bien trop léger pour lui résister. Résultat : 11 points à 4 sur 6 aux tirs en… cinq minutes !

« J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot, surtout en première mi-temps » a apprécié l’entraîneur. « En seconde mi-temps, ils ont essayé de jouer à l’intérieur, et on n’a pas vraiment réussi à le trouver. Mais j’ai trouvé qu’en première mi-temps, il nous avait vraiment apporté une grosse étincelle en sortie de banc. »

Marcus Morris touché au genou, Tyronn Lue est d’ailleurs revenu à un cinq classique au début de la deuxième mi-temps, mais il a préféré lancer Ivica Zubac plutôt que DeMarcus Cousins. Est-ce que ce dernier s’attendait à jouer davantage après son gros passage en deuxième quart-temps ?

« Je ne sais pas. C’est une question pour T-Lue. Tout ce que je peux faire, c’est être prêt quand il m’appelle, et soutenir mes coéquipiers depuis le banc. J’essaie d’être un leader par la voix depuis le côté. »

Globalement, les Clippers ont mieux contenu Deandre Ayton après la pause, et malgré la défaite, c’est peut-être ce qu’il faut retenir de ce match. « Ils utilisent le pick-and-roll pour aspirer les joueurs, et nous devons juste faire du meilleur boulot pour rester dans nos rotations et ne pas trop aider et être au bon endroit » insiste le pivot.