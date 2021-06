Alors qu’on pensait que Philadelphie irait plutôt facilement en finale de conférence Est, les Hawks en ont décidé autrement en s’adjugeant un Game 7 sous tension à l’extérieur. Une sacrée performance que personne ou presque n’avait envisagée au moment de compiler son « bracket ».

La surprise est d’autant plus grande qu’Atlanta n’avait atteint la finale de conférence qu’une fois dans son histoire et que Philadelphie disposait sur le papier du meilleur joueur de la série, d’un coach champion et d’une flopée de joueurs capables de contribuer des deux côtés du terrain.

L’intronisation de Nate McMillan comme déclencheur

Mais qu’importe, les Hawks ont cru en leurs chances et voilà qu’après les Knicks, ce sont les Sixers qui s’inclinent face à la jeunesse et l’enthousiasme des Hawks. « Tout le monde est aux anges. On a travaillé tout l’année pour ces moments-là. On se soutient les uns et les autres. On repart avec la victoire et on ne voulait rien d’autre que ça » raconte John Collins, habillé d’un t-shirt floqué d’une photo de son dunk sur Joel Embiid au Game 6.

Une sacrée revanche après trois saisons ponctuées par 73 victoires et 158 défaites. « Ce furent deux longues années dans le fond de la conférence Est. Cette saison, c’était comme si on mettait fin au « Process » et qu’on avait changé de mentalité en essayant de gagner des matchs. J’espère que notre progression ne fait que commencer » ajoute Kevin Huerter, après sa belle performance à 27 points.

Trae Young, John Collins et Kevin Huerter, trois éléments draftés en 2017 et 2018, preuves que le « Trust The Process » peut fonctionner, et vite !

Pourtant, malgré un recrutement clinquant, la franchise était mal en point en début d’année. Sous la houlette de Lloyd Pierce, Atlanta était parti pour terminer hors du Top 8. Sauf qu’au 1er mars 2021, Travis Schlenk décide de se séparer de son coach et nomme son assistant Nate McMillan comme coach intérimaire. D’un bilan de 14 victoires pour 20 défaites, les Hawks terminent à 41-31, soit 27 victoires sur 38 possibles pour finir la campagne.

L’ancien technicien des Pacers redonne confiance à ce groupe talentueux tout en instaurant des principes de jeu simples que Trae Young valorise grâce à son talent. « Nous avons essayé de construire une culture de la gagne et de produire un basket qui nous donne des possibilités de gagner des matchs tout en respectant le jeu. On joue collectif, on croit en chacun de nous et on donne tout chaque soir » explique Nate McMillan sur ESPN. « On avait assez de talent même si ça restait jeune et si on pouvait inclure cette confiance dans notre système, apprendre à jouer et à gagner, je sentais qu’on pouvait remporter des matchs. »

Un nouvel exploit face aux Bucks ?

Depuis 1984, Atlanta n’est d’ailleurs que la troisième équipe à aller en finale de conférence malgré un bilan inférieur à 50% de succès au All-Star Break. Les deux autres équipes étaient les Celtics de 2012 (15-17) et Suns de 1984 (19-24). Aucune n’a franchi le seuil des finales de conférence.

Mais les supporters ont de quoi être optimistes. Nate McMillan est devenu le 7e coach intérimaire à aller en finale de conférence. Les trois derniers à avoir réussi cela ont gagné le titre, que ce soit Paul Westhead (Lakers 1980), Pat Riley (Lakers 1982 et Heat 2006) en plus de Tyronn Lue (Cavaliers 2016).

C’est pourquoi tout reste possible pour la bande de Trae Young qui a plus que dépassé ses objectifs, et qui va retrouver les Bucks pour une place en finale NBA.

« La confiance reste la même. Tout le monde est heureux que nous fassions la finale de la conférence Est mais nous ne sommes pas rassasiés. Il reste des matchs à aller chercher » conclut Trae Young.