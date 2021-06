Les Lakers cherchent un nouveau préparateur physique

Alors que Gary Vitti était resté en place plus de 30 ans à son poste avant de prendre sa retraite en même temps que Kobe Bryant, les Lakers ont décidé de changer à nouveau de préparateur physique. Ou plutôt de préparatrice physique puisque depuis deux ans, il s’agissait d’une femme, Nina Hsieh depuis deux ans, et ESPN révèle que son contrat n’a pas été renouvelé.

Elle travaillait pour les Lakers depuis plus de 10 ans, et elle avait fait ses gammes en G-League, avant d’intégrer le staff des Lakers, pour ensuite en prendre la direction en août 2019. Une première dans le sport américain !

Mais cette année, les Lakers ont payé un lourd tribut aux blessures, et sans doute que les dirigeants ont estimé que ça pouvait être aussi lié à la préparation physique, et pas uniquement dû au calendrier et à la malchance. Selon ESPN, la franchise souhaite d’ailleurs modifier en profondeur le secteur lié à la santé des joueurs.