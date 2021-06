C’était chaud entre Joel Embiid et John Collins

Il y a d’abord eu ce gros pétard de John Collins sur la tête de Joel Embiid en milieu de 3e quart-temps. Un alley-oop qui prend la forme d’un « poster dunk » avec le bras gauche dans le visage. Le Camerounais n’a pas apprécié…

Quelques minutes plus tard, on les retrouve pour un énorme accrochage sous les panneaux. Au départ, une lutte musclée au rebond. Embiid prend l’avantage et marque en force, mais les arbitres sifflent faute offensive. Les deux se retrouvent au sol, ça se chamaille, et tout le monde se retrouve embarqués derrière le panier ! Pas de coups, juste de l’intimidation et une grosse bousculade, et les arbitres les séparent avec une technique chacun.

« J’ai juste le sentiment que ce n’est pas sifflé de la même façon des deux côtés »

« Je ne pensais pas que c’était une faute offensive, et j’ai juste essayé de rester calme, les mains en l’air, et quelqu’un m’a poussé dans le dos. Je ne comprends pas pourquoi j’ai pris une technique. Mais c’est comme ça… »

Et au passage, le pivot des Sixers s’en prend à l’arbitrage. « Toute la soirée, j’ai pris des coups, et je ne crois pas avoir tiré de lancers-francs avant le 4e quart-temps. Donc, c’était discutable, mais on a gagné, et c’est tout ce que je retiens. »

Il en remet tout de même une petite couche sur les arbitres, et même s’il ne le nomme pas, on imagine qu’il parle du traitement accordé à Trae Young. « J’ai juste le sentiment que ce n’est pas sifflé de la même façon des deux côtés, surtout lorsqu’il y a un petit contact sur un meneur de jeu, et qu’on n’a pas la même chose de notre côté. Je veux juste qu’on siffle pareil des deux côtés. Si vous sifflez un truc qui ressemble à rien sur leur meneur de jeu, cela devrait être la même chose avec moi quand on me touche ».