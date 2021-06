Pour Doc Rivers, le problème de Ben Simmons est dans la tête

C’est une stat qui en dit long sur les soucis aux lancers-francs de Ben Simmons. À lui seul, le meneur des Sixers a manqué dans ces playoffs plus de lancers que tous les Hawks réunis, ou encore les Nets et les Suns. Depuis le premier tour, l’Australien a ainsi raté 45 lancers-francs, et avant le Game 6 des Nets, cette nuit face aux Bucks, c’était deux fois plus que les coéquipiers de Kevin Durant !

Déjà allergique au 3-points, Ben Simmons touche le fond dans la série face à Atlanta, qui n’hésite pas à user du « Hack-a-Simmons », et dans la 5e manche, il a carrément raté 10 lancers sur 14, et il en est à 12 sur 39 sur la série ! « C’est un sport mental » rappelle Doc Rivers. « On le sait tous, et ça a toujours été comme ça, et il y a toujours eu des joueurs en difficulté. J’ai eu DeAndre Jordan qui est passé par là, en playoffs et pendant toute sa carrière. »

Pour le coach de Philly, il n’y a pas dix mille solutions. Il faut bosser ! « Il y a une chose qu’on doit faire, c’est continuer de les travailler. Il faut essayer de trouver une routine. Peut-être qu’on se débarrasse alors de la partie mentale comme on est dans sa routine, mais c’est difficile à faire en ce moment »

On serait tenté de dire que l’intersaison sert à ça : travailler sur ses points faibles. Le problème avec Ben Simmons, c’est que ça n’évolue pas, que ce soit à 3-points ou aux lancers. Et c’est même pire dans cette deuxième partie de saison, et donc en playoffs.

« Nous devons simplement continuer à le faire travailler et c’est ce qu’il fait », ajoute Doc Rivers. « Il fait le boulot, c’est tout ce qu’on peut lui demander de faire en ce moment car l’aspect mental est difficile à éliminer aussi facilement. Donc il doit juste aller de l’avant, continuer à les tirer et nous devons continuer à le soutenir. »