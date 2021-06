Sur une jambe, James Harden fait de son mieux

Il est loin d’être à 100% et pourtant, James Harden vient de jouer 85 minutes en deux matches ! Kyrie Irving absent, Steve Nash est contraint d’en demander beaucoup à son arrière, avec le risque que la cuisse lâche à nouveau… Mais pour l’instant, ça tient, et le coach des Nets est satisfait de ce qu’apporte le MVP 2018, soit 16 points, 7 passes décisives, 5 rebonds, 4 interceptions dans la défaite de cette nuit.

« Il a mis des tirs. Il a fait quelques trucs, des interceptions, des passes. Il était meilleur ce soir, mais c’est dur » reconnaît Steve Nash dans le New York Post. « Il est vraiment limité. Il est incapable de faire beaucoup de choses dont il a l’habitude. Mais il semblerait qu’il n’y ait pas de rechute. Au moins, il a joué un peu mieux. Mais c’est difficile, c’est une situation difficile pour James qui essaie d’être à son meilleur niveau, mais qui n’est pas capable de faire ce qu’il fait habituellement. »

À défaut d’être à 100%, la seule présence d’Harden rassure ses coéquipiers et maintient les adversaires sous pression. On l’a aussi vu élever la voix. C’est tout sauf un fantôme sur le terrain, et il fait effectivement de son mieux alors qu’il joue réellement sur une jambe. Il a clairement davantage confiance dans ses appuis, et on l’a vu réussir des « stepback » et enchaîner des cross alors que ça exige de pousser davantage sur les cuisses.

« Ce n’est pas le fait d’être rouillé, c’est simplement le fait de ne pas pouvoir bouger »

La seule différence, c’est qu’il prend moins de risques (9 tirs seulement) mais au final, il termine avec la meilleure évaluation côté Brooklyn, à égalité avec Kevin Durant.

« James ne restera pas assis. C’est comme ça » poursuit Steve Nash. « Le plus important pour nous, c’est qu’il reste en bonne santé. C’est vraiment difficile d’en dire plus. C’est un soldat, un combattant, et il veut être là. Est-ce que c’est idéal pour lui ? Non ! On a peur pour lui. On ne veut pas qu’il se blesse de nouveau, sur le long terme… Mais on le respecte au plus haut point. Il veut jouer et se sacrifier pour ses coéquipiers, même s’il n’est pas à 100 %. »

Et qu’en pense James Harden ? « Ce n’est pas le fait d’être rouillé, c’est simplement le fait de ne pas pouvoir bouger » regrette-t-il. « Je pense que jour après jour, je continue d’aller mieux. Lors du Game 5, c’était la première fois que j’effectuais des mouvements depuis ma blessure, et ce soir, ce n’était pas différent. Je suis là pour donner le maximum pour qu’on gagne, et je dois faire mieux des deux côtés du terrain, et ce sera le cas dans le Game 7 ».