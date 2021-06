Giannis Antetokounmpo a enfin mis de côté le tir à 3-points

Après cinq matches dans cette demi-finale de conférence, Giannis Antetokounmpo affichait un vilain 6/25 à 3-pts (24% de réussite). Le double MVP voulait faire mal aux Nets dans ce domaine, mais c’était clairement raté.

Dans ce Game 6 où la défaite était interdite pour Milwaukee, le Grec a donc changé son fusil d’épaule. Il a conservé son agressivité, son envie d’enfoncer la défense de Brooklyn, mais sans tenter sa chance de loin. Résultat : 30 points à 12/20 au shoot, et 17 rebonds.

« Je n’ai pas shooté derrière l’arc, mais j’ai essayé d’être agressif », explique-t-il à ESPN. « Aller au cercle, faire le bon choix. Il y a eu sans doute une ou deux actions où j’étais seul à 3-pts, et j’aurais pu shooter. Mais je suis satisfait quand je suis agressif, que je peux aller vers le panier, impliquer mes coéquipiers et jouer avec mes forces. C’est là que je m’amuse le plus. »

Sur les douze shoots qu’il a marqués, Giannis Antetokounmpo en a inscrit onze dans la raquette, dont dix près du cercle. Il ne reste alors qu’un petit tir en tête de raquette. Pour le reste, il a donc continuellement enfoncé le clou. Et dès le début de match, avec sept points dans le 18-5 qui a lancé les Bucks en premier quart-temps.

« Giannis était bien », constate Mike Budenholzer. « Il suffit de le pousser à attaquer, à créer pour ses coéquipiers et pour lui-même. »

Il a fallu que les Bucks soient dos au mur pour que Giannis Antetokounmpo nettoie son jeu de ses shoots à 3-pts, assez inutiles puisqu’il est maladroit depuis le début des playoffs (17% de réussite dans ce domaine…), et utilise avant tout ses forces pour déborder les Nets.

« On n’avait qu’une seule option pour ce match : gagner », conclut-il. « Si on perdait, la saison était terminée. On en a parlé plusieurs fois dans le vestiaire. Je l’ai dit plusieurs fois durant la saison, on est construit pour ces moments. Personne n’a dit que ce serait facile, mais on est capable de le faire. »