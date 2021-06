La Air Jordan 5 passe à l’orange

La Air Jordan 5 reste un modèle très prisé et Jordan Brand prépare une nouvelle version baptisée « Orange Blaze » pour la rentrée. Avec une tige en cuir blanc de première qualité et une languette grise sur laquelle le « Jumpman » se démarque donc d’un orange vif. La semelle intermédiaire ressort également en orange et noir.

Des doutes subsistent encore quant aux nuances d’orange qui seront utilisées sur la version finale. La date de sortie du modèle est en revanche déjà connue (le 25 décembre), tout comme son prix (190 dollars).

(Via NiceKicks)

—

Découvrez dès maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan WhyNot Zer0.3 « Equality » et augmentez en vitesse grâce à la première chaussure à intégrer deux unités Zoom Air superposées à l’avant-pied.