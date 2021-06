Menés de 26 points, Trae Young et Atlanta réalisent le hold-up de l’année !

Les hostilités lancées par les sonneurs de cloche d’un soir, Allen Iverson et Aaron McKie, les Sixers commencent fort. Ils débutent par un 8 sur 8 aux tirs, et les treize points du duo Embiid – Korkmaz leur permettent de faire la course en tête. Il faut tout le talent de Trae Young pour garder les Hawks en embuscade (18-11).

Après les déclarations de Clint Capela qui avaient suivi le Game 4, Joël Embiid ne fait pas dans la demi-mesure dans ce premier quart-temps. Il agresse le Suisse et domine la rencontre des deux côtés du terrain pour finir la période avec 17 points à 8 sur 8 aux tirs et donner 14 longueurs d’avance à son équipe (38-24).

Atlanta sort le « Hack-a-Simmons »

Le Camerounais sur le banc, Philly continue de punir Atlanta derrière la ligne à 3-points. Après un 5 sur 7 lors des douze premières minutes, Shake Milton, Matisse Thybulle et Seth Curry font tous mouche de loin pour faire passer l’écart à +20, malgré la résistance de John Collins (51-31).

Avec cinq minutes à jouer avant la mi-temps, Nate McMillan décide alors de sortir le Hack-a-Simmons pour casser le rythme de son adversaire. Si le meneur des Sixers lui donne raison en ratant six de ses huit lancers-francs en l’espace de trois minutes, les Hawks ne parviennent pas en profiter pour revenir dans la rencontre.

Muselés par la défense agressive de Philadelphie, ils finissent le deuxième quart-temps à 5 sur 19 aux tirs. Grâce à Embiid, l’avance atteint même les 26 unités avant qu’un 3-points de John Collins ne vienne stopper l’hémorragie (62-40). À la pause, le pivot des Sixers compte déjà 24 points et 10 rebonds.

Seth Curry fait parler la poudre

Quatre points de suite de Trae Young pour entamer le troisième quart-temps semblent relancer Atlanta mais deux tirs primés de Seth Curry et de Joël Embiid lancent un 8-0 des Sixers qui reprennent 26 points d’avance (70-44). L’attaque des Sixers baisse toutefois de régime dans cette période mais leur défense empêche Atlanta de revenir sous la barre des 20 unités.

À chaque fois que Collins et Young règlent la mire, Seth Curry les imite pour tuer chaque début de momentum adverse. Le frère du double MVP enchaine d’ailleurs onze points de suite pour garder les Hawks à -25 (83-58). Il faut finalement un 11-4 d’Atlanta pour terminer le quart-temps face au deuxième cinq des Sixers pour donner un brin d’espoir aux Hawks (87-69).

Les Hawks n’ont pas dit leur dernier mot

Une sélection de tirs suspecte de Philadelphie et deux possessions vides en défense rendent fou Doc Rivers qui prend un temps mort après 77 secondes de jeu dans le dernier quart-temps. Un 3-points de Danilo Gallinari ponctue cependant un 7-0 qui ramène Atlanta à -11 à la plus grande stupeur du Wells Fargo Center (87-76).

Le retour en jeu de la paire Embiid – Curry redonne de l’air aux Sixers mais Lou Williams prend feu. Il marque onze points de suite pour garder son équipe en embuscade et un 3-points de John Collins ramène Atlanta à -8 (100-92) ! Deux floaters de Trae Young, suivis d’une passe décisive à Clint Capela et une nouvelle dose de Hack-a-Simmons et voilà les Hawks à deux possessions avec trois minutes à jouer (104-98).

Trae Young refroidit le Wells Fargo Center

Sans rythme, les Sixers perdent la balle sur la remise en jeu, et ils enchainent avec une possession sans mouvement qui se termine par un tir forcé d’Embiid sans le moindre espace. En face, c’est tout l’inverse, Trae Young prend ses responsabilités, marque à mi-distance, puis sur un floater, avant de provoquer la faute de Thybulle sur une feinte à 3-points pour infliger un 7-0 personnel à Philly et mettre les Hawks devant au score pour la première fois de la rencontre (105-104) !

Avec 90 secondes à jouer, Tobias Harris refuse de tirer et finit par se faire contrer sous le cercle par John Collins dans une salle désabusée. Dans la foulée, Danilo Gallinari plante un fadeaway sur la tête de Seth Curry pour donner trois points d’avance aux Hawks (107-104).

Avec 21 secondes à jouer, les Sixers oublient un Curry seul à 3-points mais Embiid va chercher deux lancers francs… qu’il rate. Trae Young tue alors le match de l’autre côté et s’offre un record de points en playoffs pour réaliser un nouvel hold up dans cette série et rentrer à Atlanta avec l’opportunité de se qualifier pour la finale de la conférence Est !