Toujours pas de Mike Conley au Jazz

Alors que ses coéquipiers ont appris dans la journée qu’ils allaient défier une équipe des Clippers désormais privée de Kawhi Leonard, Mike Conley va continuer de ronger son frein sur le banc de touche. Touché aux ischios à la fin de la série face aux Grizzlies, le meneur du Jazz n’est toujours pas rétabli, et il n’a d’ailleurs toujours pas joué la moindre minute dans la série.

Conley est l’un des huit All-Stars qui ont manqué au moins un match dans ces playoffs. C’est un record NBA, et on redonne les noms des sept autres malheureux : Anthony Davis, Joel Embiid, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard, James Harden et Kyrie Irving. Chris Paul devrait bientôt grossir la liste.