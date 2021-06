Extrêmement maladroit, James Harden tenait tout de même à tenir sa place

« Je me suis réveillé et je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Allons-y !' »

Alors qu’il était annoncé absent pour ce Game 5 face aux Bucks jusqu’à lundi soir, suite à sa blessure aux ischio-jambiers, James Harden tenait tout de même à disputer ce match décisif. Il a donc fait le forcing auprès de Steve Nash et du staff de Brooklyn, et ça a payé puisqu’il était présent, et qu’il a même joué 46 minutes !

« Je ne suis pas sûr du niveau de risque », confessait le coach des Nets, qui avait pourtant promis que la blessure de Kyrie Irving ne précipiterait pas le retour de James Harden, mais qui a bien dû admettre que c’était le cas. « C’est le choix de James. Il voulait jouer. Au bout du compte, il veut jouer, et il a fait le forcing pour. »

Clairement, « The Beard » n’était pourtant pas à 100%. S’il a été utile pour mettre en place le jeu des Nets, avec 8 passes décisives, il a surtout laissé Kevin Durant mettre la main sur la rencontre.

Avec des bandages sur sa cuisse droite, il s’est ainsi globalement contenté de tenter des stepbacks à 3-points souvent trop courts, finissant donc le match avec 5 points (1/10 au tir dont 0/8 de loin), 8 passes, 6 rebonds et 4 balles perdues. Le MVP 2018 n’a donc pas vraiment pesé, mais il tenait à être présent sur le terrain.

« Il veut jouer », répète Steve Nash. « Il veut gagner le titre. Il adore les playoffs et il veut être capable de jouer en cette période de la saison. Je pense que c’est vraiment difficile pour lui, parce qu’il est vraiment investi, qu’il a passé tellement de temps, et fait tellement d’efforts pour se retrouver dans cette position. »

Mais n’est-ce pas dangereux de jouer autant, sur une jambe ?

« Nous devons le soutenir du mieux que nous le pouvons », conclut l’entraîneur de Brooklyn, « et l’aider à trouver une solution, mais c’est une situation délicate – mais que nous sommes prêts à vivre avec James. Il a été incroyable pour nous cette année, et nous voulons le soutenir. »