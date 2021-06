Ces Hawks ont du cœur

Menés de 18 points dans ce match, Atlanta a renversé la vapeur grâce à une superbe deuxième mi-temps. Entre Trae Young, John Collins ou encore Clint Capela, les cadres ont répondu présent pour revenir à égalité face aux Sixers.

Le maestro Trae Young

MVP de la nuit avec ses 25 points et 18 passes, Trae Young pouvait être fier de la performance réalisée par ses coéquipiers. « On s’est battu toute l’année » souligne le meneur chez The Athletic. Cette équipe n’a jamais abandonné, peu importe le score. On sait que le match est long donc on a gardé la tête froide. Chaque équipe fait des séries. J’adore la manière dont on se bat et je suis fier de mon équipe. »

Malgré une épaule endolorie, l’ancien d’Oklahoma a trouvé le moyen de peser sur la rencontre, en créant le jeu. « Je lis ce que la défense me donne. Les Sixers couvrent bien le terrain et me trappent beaucoup mais ça me va. Je dois juste faire la bonne action en donnant la bonne passe au joueur ouvert car ils me forcent à lâcher la balle. »

Cette distribution (record de passes décisives égalé) permet à l’équipe de garder du liant offensivement et de se créer énormément d’opportunités. « Même quand on shoot à 30%, on se procure plus de 100 tirs. C’est énorme pour nous. On a beaucoup de créateurs » ajoute le maitre à jouer. Des tirs qui interviennent aussi suite au très bon travail dans la raquette d’Atlanta, qui a sécurisé 82.2% de ses rebonds défensifs durant la rencontre.

Des lieutenants qui répondent présent

De quoi satisfaire Clint Capela qui s’occupe également du cas Joel Embiid. « Dès que tu l’épuises, ça devient plus dur pour lui. Je sais que c’est une longue série. Quand la fatigue arrive, tu joues différemment » estime le Suisse avant que John Collins ne le félicite sur ESPN. « Capela a fait du bon boulot défensif sur Embiid pendant tout le match en essayant de lui rendre chaque shoot compliqué. On était tous concentré et on a bien suivi le plan de jeu. »

Autour de cet axe Young-Capela, John Collins a rempli son rôle en donnant un coup de boost grâce à ses claquettes dunks face à des Sixers amorphes. « Il nous a apporté ce sentiment d’urgence et a joué avec de l’énergie en seconde période » précise Nate McMillan. Au total ce sont près de 21 points qui ont été inscrits sur seconde chance par les Hawks. C’est beaucoup face à une des meilleures défenses de NBA.

Avec cette victoire, les Hawks de Trae Young arrivent du côté de la Pennsylvanie sans véritable pression. « Chaque victoire peut changer le momentum et apporter de l’énergie. J’espère que ça nous en donne un peu plus et que les gars sont prêts à aller à Philly pour faire le boulot » conclut le meneur.