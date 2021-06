Doc Rivers : « On a gâché une opportunité en or »

En tête de 13 points après une première mi-temps rondement menée dans laquelle tout le monde apportait sa pierre à l’édifice, Philadelphie s’est écroulé face à des Hawks morts de faim et qui se donnent encore le droit de rêver.

Une grosse désillusion pour Doc Rivers et ses hommes qui reviennent en Pennsylvanie avec l’obligation de remporter le Game 5 à la maison.

Des Sixers moins collectifs

Maitrisant leur sujet en première mi-temps au point de mener de 18 points (60-42), la machine Sixers s’est enrayée à l’image d’un Joel Embiid qui termine la rencontre à 4/20 au tir dont 0/12 après la pause. « On a arrêté de faire des passes » résume le coach des Sixers. « On n’avait pas très bien commencé, mais on s’était mis à faire des passes… Et puis, on est revenu au « hero ball » au lieu de croire en l’équipe. Quand tu fais ça, généralement tu perds. Surtout quand l’équipe d’en face en veut plus que toi et c’était le cas ce soir. »

Et les stats donnent raison à l’entraineur. Avec 16 passes décisives pour 5 ballons perdus en première mi-temps, Philly dominait la partie mais a complétement baissé de régime après la pause en perdant 7 ballons pour autant de passes décisives. Dans une rencontre marquée par beaucoup de maladresses, c’est effectivement l’équipe qui en voulait le plus qui a fini par arracher la victoire, et on retiendra que les hommes de Nate McMillan se sont finalement procurés 16 tirs de plus que leurs adversaires !

John Collins en facteur X

« Il faut donner donner du crédit à Atlanta. Ils nous ont bougés, j’ai trouvé que Collins avait été le gars le plus dur sur le parquet » poursuit Doc Rivers. « On peut regarder les stats de tout le monde mais pour moi, tout part de Collins. Il nous a agressés dans la peinture et il a maintenu son équipe en vie. Ils étaient plus physiques que nous et de très loin. »

Au 3e quart-temps, l’ailier-fort a planté deux claquettes dunk dans une défense des Sixers apathique, et on se souviendra bien évidemment son 3-points dans le corner dans le « money time ». De quoi redonner de l’énergie à ses coéquipiers mais aussi aux supporters qui ont poussé derrière leur équipe.

Quid de la suite de la série ? Les Sixers vont revenir au Wells Fargo Center avec l’obligation de s’imposer. Si la mission est largement à leur portée, il faut voir quel sera le prix à payer. Avec un genou de plus en plus douloureux, Joel Embiid tire sur la corde, sans oublier qu’il faut désormais composer sans Danny Green. Est-ce que son 4/20 n’est qu’un passage à vide ou le signe que le Camerounais est à bout de souffle ?

Au-delà de la défaite, Philly a loupé l’opportunité de terminer à la maison afin de s’octroyer un repos supplémentaire qui aurait été plus que le bienvenu. Doc Rivers le sait. « On a manqué tellement d’opportunités. Je suis impatient de revoir le match mais quelque chose me dit qu’on a gâché une opportunité en or ce soir. »