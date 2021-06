Trae Young sonne la charge pour égaliser !

Comme lors des deux précédents matchs, Philadelphie attaque ce match sur un tempo élevé, et Ben Simmons a pour mission de vite remonter la balle afin d’éviter de trop devoir compter sur Joel Embiid. Auteur d’un grand Game 3, l’Australien est en grande forme, et les Hawks peuvent compter sur leur 6e homme, le public, pour tenir le choc. Bien que maladroit, Trae Young est aux manettes, pendant que Clint Capela ou John Collins profitent de ses offrandes pour scorer (14-12).

Danny Green absent pour deux à trois semaines, Seth Curry prend de plus en plus d’importance dans le jeu. Surtout, face à une équipe qui continue de venir à deux ou à trois sur Joël Embiid dès qu’il a le ballon.

La main chaude de Seth Curry permet aux Sixers de bien terminer ce quart-temps. Trouvé par Ben Simmons qui enchaîne les passes décisives, Seth Curry n’hésite pas aussi à sortir de son registre afin d’attaquer le cercle. Grâce à ses 8 points, il permet à Philly de finir en tête ce premier quart-temps (28-20).

Atlanta a besoin de mettre le feu dans cette partie, Young cherche à prendre les choses en main. Il décide donc de jouer le plus possible des situations de pick-and-roll. Soit pour envoyer Capela ou Collins dans les airs, soit, si la défense des Sixers s’adapte, il prend ses responsabilités par des floaters ou des tirs à longue distance (42-38). Mais Philadelphie ne s’affole pas. Même s’il ne semble pas au top de sa forme, Embiid parvient à se montrer sur quelques actions offensives, tandis que Tobias Harris puis Simmons assurent.

Jusqu’à 18 points d’avance pour Philly

Les deux hommes sont parfaits dans ce rôle de lieutenant. Harris est un fort attaquant, capable de scorer assez facilement, mais Ben Simmons confirme qu’il est monté en puissance dans cette rencontre. Comme toujours, il est altruiste mais ce soir, il se montre aussi agressif balle en main. C’est lui qui force Atlanta à venir en aide sur lui… et cela libère ses coéquipiers qui portent l’écart à +18 (60-42). Les Hawks sont dans les cordes et la pause va faire du bien (62-49).

Est-ce que les Sixers font preuve de relâchement en sortie de vestiaire ? Clairement, il y a moins d’intensité. Trouvé poste bas, Joel Embiid n’y est plus. Pire encore, il montre des signes inquiétants dans son « body langage ». Le Camerounais est clairement gêné par son genou, et les Hawks en profitent. Menés de 18 points avant la pause, ils entament alors un incroyable comeback avec Young en chef d’orchestre. Bien coupé dans l’accès au panier, le meneur régale par ses passes, et Atlanta recolle au score (77-70). L’ambiance monte d’un cran, et le match devient réellement passionnant.

Les Sixers se liquéfient avec la pression et ne montrent plus rien à l’image d’un Joel Embiid qui loupe tous ses tirs dans cette deuxième mi-temps. Doc Rivers tente de lancer ses joueurs du banc pour inverser le « momentum », mais Trae Young, encore et toujours, distille des caviars puis à 30 secondes du buzzer, il enflamme ses fans d’un nouveau tir du parking. Philadelphie vacille, mais mène toujours (82-80).

Joel Embiid à l’agonie

Ce n’est plus le même match. Les Sixers semblent dans les cordes. Les ajustements des Hawks sont parfaits. Surtout, ils sont regonflés à bloc et ne jouent plus avec la peur. Kevin Huerter et Bogdan Bogdanovic marquent à 3-points puis le Serbe égalise (92-92).

On ne retrouve plus les Sixers. Eux qui avaient le match voire la série en main sont en train de laisser passer une chance. Absent, le regard dans le vide, Joel Embiid se perd dans sa sélection de tirs mais, heureusement, Furkan Korkmaz redonne la main aux Sixers à 3-points (98-94).

Place au money time… Les Hawks savent qu’ils peuvent le faire et surtout Trae Young. Il aime ces moment-là. Il s’en nourrit, et c’est lui qui délivre une nouvelle offrande à John Collins dans le corner, puis d’un drive, il donne un point d’avance à son équipe (99-98). Fin de match à suspense où Trae Young et Joel Embiid se répondent sur la ligne des lancers-francs (101-100).

Il reste 15 secondes. Les Sixers ont la balle après une bonne défense. Trouvé sous le cercle, Embiid rate un panier facile, mais Simmons prend le rebond… mais perd le ballon sur sa tentative de claquette ! Faute sur Trae Young, qui met ses lancers. Atlanta s’impose 103-100 après un gros trou noir des Sixers en deuxième mi-temps. La série repart à Philadelphie, et vu l’état du genou de Joel Embiid, la confiance a peut-être changé de camp.