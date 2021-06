Il y avait clairement un problème au niveau du shoot de Trae Young dans ce Game 4. Bien sûr, la défense de Ben Simmons ou Matisse Thybulle y est pour quelque chose, la taille et l’envergure des deux Sixers gênant le meneur des Hawks, également attendu par une forêt de bras à chaque fois qu’il rentre dans la raquette.

Mais ses floaters étaient souvent très court (il y a même eu un ou deux airballs…) et même ses tirs ouverts de loin étaient déréglés, à l’image de cette vilaine brique à 3-points dans le premier quart…

Au bout du compte, il termine avec 25 points mais à 8/26 au tir, dont 3/11 à 3-points. Une grosse partie de l’explication tient d’ailleurs dans ce bandage à l’épaule droite, qu’il a caché à son coach. Ce n’est en effet qu’à l’échauffement, lorsque son joueur a enlevé son survêtement, que Nate McMillan a découvert le problème !

« Il m’a regardé et son regard exprimait bien qu’il n’était pas au courant », confirme Trae Young. « Je lui ai dit que ça allait, que tout était bon et qu’on pouvait aller chercher la victoire. »

Après la rencontre, il tentait pourtant de minimiser le problème, expliquant ne pas avoir été gêné.

« Ça ne me gênait pas. Il fallait juste se battre contre cette douleur. Sachant que c’était un peu douloureux, j’ai essayé de faire travailler mon épaule et de la garder au chaud tout au long du match. Je ne mets pas ma maladresse sur le compte de mon bras. J’ai eu beaucoup de bons tirs. Mais ils ne rentraient pas. »

« Il se passe un truc avec son épaule mais il ne s’est pas plaint. Il a raté des tirs qu’il met normalement. Mais il a continué de faire ce qu’il fait d’habitude. C’est un gamin très dur »

« Quand il a retiré son survêtement, c’est la première fois que je l’ai vu (le bandage) » confirmait son coach. « Évidemment, il se passe un truc avec son épaule mais il ne s’est pas plaint. Il a raté des tirs qu’il met normalement. Mais il a continué de faire ce qu’il fait d’habitude. C’est un gamin très dur ».

Les playoffs sont toujours une période compliquée pour les entraîneurs, obligés de jongler avec les blessures et les joueurs blessés qui veulent à tout prix jouer. C’est encore plus vrai cette saison, suite au calendrier très condensé de la campagne. Mais si Nate McMillan a vu un Trae Young gêné pour shooter, il a aussi vu son meneur disséquer la défense des Sixers, notamment sur le pick-and-roll. Toujours aussi malin et patient, il a servi ses intérieurs (Clint Capela, John Collins) vers le cercle ou ses shooteurs (Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter, Danilo Gallinari).

Au bout du compte, il termine avec 18 passes décisives, égalant son record en carrière en terme d’offrandes sur un match. À 22 ans, il devient même le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre ce total en playoffs. Surtout, il a trouvé ses partenaires dans les instants clés pour conclure le comeback de son équipe, et égaliser (2-2) dans la série.