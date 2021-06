La NBA veut punir les attaquants qui cherchent trop la faute

James Harden hier, Trae Young aujourd’hui… Quelques uns des meilleurs joueurs actuels ont trouvé de nouveaux moyens de provoquer des fautes, qu’il s’agisse de mouliner ses bras, ou de jouer des fesses pour repousser le défenseur après l’avoir passé, et même shooté. Des entraîneurs s’en sont plaints et la NBA les a écoutés.

Selon ESPN, la commission de la ligue, chargé des règles, s’est donc réunie lundi pour étudier des moyens de restreindre et donc de sanctionner les joueurs qui cherchent le contact après leurs tirs pour provoquer la faute et récupérer des lancers-francs. Pour cela, la NBA a diffusé une compilation de gestes considérés comme « non naturels » et utilisés pour provoquer des fautes, et elle va donc proposer une liste de gestes qui seront désormais proscrits, et ce sera donc aux propriétaires de les valider pour une entrée en vigueur dès la saison prochaine, et peut-être dès les prochaines Summer Leagues pour que les arbitres se fassent la main.

« Tout le monde pense que je fais quelque chose de différent, que je saute n’importe comment… »

Cette saison, Trae Young a été montré du doigt, et il ne s’en cache pas. « Cela fonctionne bien car je suis capable de marquer après un pick-and-roll », expliquait-il le 6 janvier dernier, dans des propos rapportés par The Athletic. « Le défenseur qui s’occupe de moi doit se battre avec l’écran et ne peut pas passer dessous. Quand on passe au-dessus, il faut le faire vite et bien. Parfois le défenseur me rentre dedans, je le sens, et je me bloque. C’est quelque chose que j’ai appris avec le temps et de l’instinct. »

De manière plus générale, la NBA cherche à diminuer l’avantage accordé aux attaquants, estimant que les règles actuelles défavorisent les défenseurs, notamment dans la recherche de contact.

Pour Trae Young, justement, il ne fait que « jouer » avec le règlement. « Tout le monde pense que je fais quelque chose de différent, que je saute n’importe comment, donc que je fais un geste interdit », précise Trae Young. « Ils peuvent le penser, mais je sais que c’est autorisé. » Peut-être plus pour très longtemps…