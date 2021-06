All-Defensive Teams : Rudy Gobert et Ben Simmons à l’unanimité

Comme en 2017, 2018, 2019 et 2020, Rudy Gobert (Jazz) a été retenu pour apparaître dans la « All-Defensive First team ». À l’instar de Ben Simmons (Sixers), son dauphin au scrutin du titre de Défenseur de l’année 2021, le Français a même été plébiscité par les votants, qui lui ont tous accordé leur voix pour figurer dans le meilleur cinq défensif de la saison.

Et pour accompagner les évidences Rudy Gobert et Ben Simmons, ce sont Jrue Holiday (Bucks), Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Draymond Green (Warriors) qui ont été choisis, ce qui n’est pas tant une surprise que ça non plus.

Car tandis que les anciens lauréats du trophée de « Defensive Player of the Year », Draymond Green et Giannis Antetokounmpo, ont respectivement terminé 3e et 5e du vote pour le DPOY cette année, Jrue Holiday n’a quant à lui jamais été autant mis en avant pour ses qualités défensives que depuis son arrivée à Milwaukee.

Mikal Bridges, le grand oublié ?

En revanche, dans la « All-Defensive Second team », une surprise est à souligner : l’absence de Mikal Bridges, élément-clé de la défense des Suns.

À sa place, les votants ont ainsi préféré récompenser Jimmy Butler (Heat), Matisse Thybulle (Sixers) et Kawhi Leonard (Clippers) sur les extérieurs, pendant que la paire Bam Adebayo (Heat) – Joel Embiid (Sixers) compose la raquette de ce deuxième meilleur cinq défensif.

En clair, trois joueurs des Sixers, deux joueurs des Bucks et deux joueurs du Heat ont été sélectionnés dans les « All-Defensive teams » 2021.

Laissant sur le carreau certains candidats comme Mikal Bridges, donc, mais également Mike Conley (Jazz), Chris Paul (Suns), Marcus Smart (Celtics), Luguentz Dort (Thunder), Paul George (Clippers), Royce O’Neale (Jazz), Nerlens Noel (Knicks), Clint Capela (Hawks) ou encore Myles Turner (Pacers).