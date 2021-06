Mike D’Antoni rencontre les Blazers

Les Blazers font partie des quatre franchises à la recherche d’un coach, et ESPN révèle que les dirigeants ont obtenu l’autorisation de s’entretenir avec Mike D’Antoni, assistant de Steve Nash cette saison à Brooklyn. L’ancien entraîneur des Rockets et des Suns passe son entretien ce lundi, et il sera suivi ensuite cette semaine de Chauncey Billups et de Becky Hammon, respectivement assistant aux Clippers et assistante aux Spurs.

La piste D’Antoni a de quoi surprendre puisque les Blazers ont surtout besoin d’un coach défensif après la faillite des systèmes de Terry Stotts ces dernières saisons. Mais on se souvient aussi que ces Rockets étaient capables de très bien défendre, notamment en playoffs. Ce qui intéresse sans doute les dirigeants, c’est la capacité de D’Antoni à construire des systèmes offensifs autour d’un très fort meneur, comme ce fut le cas avec Steve Nash à Phoenix puis James Harden à Houston. Peut-être que les dirigeants ont le sentiment que le couple D’Antoni-Lillard peut permettre aux Blazers de franchir un cap.