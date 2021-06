Pour progresser, Michael Porter Jr. veut s’inspirer des meilleurs à son poste comme Kevin Durant et Jayson Tatum

Passé de 9 points, 5 rebonds à 19 points, 7 rebonds entre sa saison rookie et cette année, Michael Porter Jr. fait partie des clés de la belle fin de saison régulière des Nuggets malgré la blessure grave de Jamal Murray.

Véritable casse-tête offensif avec sa qualité de tir de loin et sa taille pour finir au cercle, il a par contre eu plus de mal à peser sur les playoffs, surtout après sa blessure au dos en début de série face à Phoenix.

« C’est au deuxième quart-temps du Game 1 que je me suis fait mal au dos. Comme tout se passe très vite dans ces séries, je n’ai pas vraiment eu le temps de savoir si tout était bien rentré dans l’ordre. Ça allait de mieux en mieux avec le temps mais je n’étais pas non plus à 100%. J’étais un peu limité, il n’y avait rien de sérieux mais c’était juste un mauvais moment pour se blesser. En playoffs, beaucoup de joueurs ne sont pas forcément à leur meilleur niveau physique et j’ai voulu jouer malgré tout mais je ne me suis pas senti moi-même. »

Fidèle à son niveau de saison régulière au premier tour pour sortir les Blazers, à 19 points, 7 rebonds, MPJ a effectivement été moins saignant face aux Suns, limité à 15 points et 5 rebonds, à 38% aux tirs et à 3-points.

« Ils ont fait du bon boulot face à toute l’équipe mais, dans mon cas, ils m’ont empêché d’avoir des tirs faciles et ils m’ont rendu la tâche compliquée. Ils ont bien défendu face à moi et, avec ma blessure, je n’avais pas forcément l’énergie d’essayer certaines choses ou de forcer certaines choses. Je dois m’imposer davantage et chercher encore plus mes tirs. Je dois trouver mon rythme car c’est important pour l’équipe. Il y a eu deux matchs où je ne me sentais pas capable de le faire. »

Le dribble comme priorité estivale

Évoquant fort probablement les Game 2 et 3 de la série, qu’il a terminés à 11 et 15 points, à 8/26 aux tirs en cumulé, le jeune ailier des Nuggets a heurté un mur contre Phoenix. Malgré un violent coup de balai, il tire un bilan très positif de sa deuxième année en NBA, et on le comprend !

« En général, comme on finit notre saison sur une défaite, les gars sont tristes et se demandent ce qu’ils auraient pu faire différemment. Personnellement, je suis plutôt reconnaissant d’avoir pu apprendre autant et d’avoir pu passer cette saison en bonne santé, sans blessure grave. J’ai pu jouer au basket alors qu’à un moment de ma vie, il y avait des doutes. J’ai joué une saison entière et j’ai pu apprendre énormément. Je sais ce sur quoi je dois encore progresser. Je vais avoir ma première intersaison en bonne santé et je suis content de pouvoir y arriver pour revenir encore plus fort. »

Attaquant de première classe à 22 ans seulement, Michael Porter Jr. n’a « plus qu’à » mettre le reste de son jeu en place, comme la défense ou encore le dribble, voire les rebonds offensifs. L’ancien de Missouri attaque cette intersaison avec enthousiasme et les Nuggets s’en frottent déjà les mains…

« Il y a beaucoup de choses que je veux travailler cet été. Tout en haut de la liste, il y a le dribble et bien maîtriser le ballon, pour vraiment être à l’aise et aller où je veux aller. Ça va m’aider à amener mon jeu au niveau supérieur. J’admire vraiment les ailiers de grande taille qui maitrisent vraiment le ballon, comme KD ou Paul George, Kawhi, Jayson Tatum. »