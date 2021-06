Bismack Biyombo très déçu par la non-qualification des Hornets en playoffs

Comme ses coéquipiers Miles Bridges, PJ Washington ou encore Gordon Hayward, Bismack Biyombo a livré des sentiments contraires après cette saison spéciale. D’un côté, il est heureux des performances des Hornets, qui ont réalisé une surprenante saison (4e de la conférence Est début mars tout de même), mais également déçu de la défaite contre Indiana lors du « play-in ».

Il fallait gagner ce match, puis encore un autre ensuite, pour espérer participer aux playoffs. Mais les Pacers étaient simplement plus forts que les Hornets, notamment privés de Gordon Hayward.

« La saison a été compliquée pour nous, et on commence à l’analyser », explique l’ancien d’Orlando ou Toronto. « On a manqué une opportunité d’être en playoffs. C’est ça le plus décevant. Il faut prendre le temps d’y réfléchir. J’ai déjà manqué les playoffs auparavant, mais là, c’est difficile. On pouvait le faire, on avait les joueurs pour. Et on est passé à côté de quelque chose, on n’a rien réussi : personne ne voulait dépendre du play-in. »

Encore installés à la huitième place dans les derniers jours de la saison régulière, les Hornets ont lâché cette précieuse position, pour retomber à la 10e place, suite à six défaites de rang en fin d’exercice. Une tache sur la saison des joueurs de James Borrego. Même si la blessure de LaMelo Ball avait déjà bien plombé Charlotte.

« C’est malheureux d’avoir eu des blessures, le Covid-19 et tout ça, mais c’est une excuse que tout le monde peut avancer. Ce qui était spécial dans cette équipe, c’est l’absence d’ego. On ne voulait pas entendre le bruit extérieur. Il y avait beaucoup de confiance et de soutien entre nous. Donc c’était facile d’être un leader, une voix dans cette formation. Les gens écoutent et donnent leur opinion. »

Le joueur de 28 ans (5 points, 5.3 rebonds et 1.1 contre de moyenne cette saison) est free agent cet été, comme l’autre pivot Cody Zeller, et il n’est donc pas certain qu’il reparte pour une saison avec Charlotte. Néanmoins, comme l’équipe a un bon potentiel, le Congolais aimerait continuer avec les Hornets et viser les playoffs.

« La franchise cherche à construire une culture de la gagne », conclut-il. « Avec le Covid-19, tout le monde a été mis à l’épreuve physiquement et émotionnellement. On a progressé et il y a beaucoup à apprendre de cette saison. L’année prochaine, peu importe à quoi elle va ressembler, on a tous un boulot à finir. »