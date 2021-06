Cody Zeller se prépare à sa première « free agency »

Rester huit ans dans la même franchise dans la NBA actuelle relève de l’exploit. Cody Zeller en est conscient, lui qui connaît par coeur les noms des trois autres joueurs de sa Draft, en 2013, toujours fidèles à la même formation : Giannis Antetokounmpo, CJ McCollum et Rudy Gobert.

Alors que l’heure du choix va bientôt se présenter, une grande première pour lui, le pivot des Hornets n’a pu qu’exprimer sa reconnaissance envers la franchise qui l’a vu grandir et à qui il ne ferme bien sûr pas la porte.

« C’est ma toute première free-agency, vu que je suis là depuis huit ans et que je n’ai joué que pour une seule équipe. Je ne sais même pas quoi faire, ni comment ça se passe d’un point de vue logistique », a-t-il déclaré dans son entretien de fin de saison.« J’adore la ville de Charlotte (…). Quand je suis arrivé ici, j’avais 20 ans, j’étais un gamin, je ne connaissais personne. Et la ville de Charlotte m’a adopté. J’ai joué avec beaucoup de bons coéquipiers, de bons joueurs qui ont abouti à de solides amitiés sur ces huit dernières années. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, que ce soit ici ou ailleurs, mais oui, ça a été huit supers années à Charlotte. C’est devenu chez moi. On verra bien ce qui se passera (…) S’ils font une bonne offre, je la considérerai ».

Gagner reste sa priorité

Soldat de l’ombre, Cody Zeller a alterné les bonnes séquences mais aussi les blessures la plupart de ses huit années à Charlotte, parfois dues à son engagement permanent. A l’aube d’un nouveau challenge, le frère de Tyler a défini ses priorités et espère pouvoir relever un défi au sein duquel il aura un vrai rôle à jouer, pourquoi pas dans une équipe mieux armée

« Je pense que je veux être à un endroit où je serai valorisé. Je ne suis pas un protecteur de cercle, je ne vais pas mettre 4 ou 5 paniers à 3-points par match, j’ai eu mon lot de blessures. Mais une fois qu’on a dit tout ce que je ne suis pas, dans mon rôle, je pense que je peux apporter beaucoup dans une équipe qui joue la gagne. Je trouve que l’équipe joue bien quand je suis sur le terrain. Donc j’aimerais être à un endroit où c’est ce qu’on met en valeur, ce que je peux apporter », a-t-il ajouté. « J’ai gagné suffisamment d’argent, ce ne sera pas un facteur significatif (…). Je veux juste gagner ».