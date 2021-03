Cody Zeller, le soldat de l’ombre de James Borrego

« Au lycée, mon coach me disait toujours : ‘Si tu veux jouer davantage, joue mieux’. C’est aussi simple que ça. C’est facile de jeter la faute sur ceci ou cela. Je n’ai pas vraiment bien joué ces derniers temps, donc je me suis concentré là-dessus. J’espère continuer à bien jouer ».

En délicatesse avec une épaule ces dernières semaines, Cody Zeller a manqué quelques matchs, puis est revenu sur le banc avec une dizaine de minutes à se mettre sous la dent sur ses trois matchs de reprise. Jusqu’à la nuit dernière où il a contribué, toujours en sortie de banc, en compilant 16 points, 13 rebonds et 2 passes en 24 minutes.

La définition du joueur d’équipe

La paire Zeller-Biyombo pouvait sembler un peu légère pour se frotter aux grosses écuries à l’Est. Force est de constater au-delà de la moitié de la saison que les deux compères font le job, et plutôt bien.

Cody Zeller n’est pas le premier joueur qui vient en tête pour évoquer le parcours plutôt réussi des Hornets cette saison, actuellement 4e à l’Est, entre la confirmation des Terry Rozier, Gordon Hayward ou même celle d’un Malik Monk. C’est pourtant un joueur essentiel, un guerrier qui donne le ton en terme d’état d’esprit et dont la détermination rejaillit sur le reste de l’effectif, comme Caleb Martin, qu’on a revu plutôt bon cette nuit.

« En sortie de banc, Cody Zeller et Caleb Martin nous ont vraiment aidé à remporter cette victoire, mais d’un point de vue général, je suis fier de l’effort de l’équipe », a confié son coach, James Borrego. « Cody, je l’ai trouvé super, il a eu un gros impact sur le match des deux côtés du parquet, il s’est arraché en défense, comme il le fait toujours, c’est un « two-way player ». Sa capacité à aller au cercle, à nettoyer nos paniers manqués, à créer pour nous avec ses drives, et ses petits « dump-off » (services près du cercle pour le pivot démarqué après un drive), ce sont autant de choses qui sont importantes pour nous. J’ai trouvé Cody très bon, très efficace ».

James Borrego a d’ailleurs été relancé sur ce qu’apporte Cody Zeller dans le groupe. L’ex assistant des Spurs a alors glissé une anecdote qui résume bien l’implication et l’humilité de son pivot.

« Par rapport à sa blessure à l’épaule, il l’a plutôt bien géré. On communique, on a eu une bonne conversation ensemble hier. Je communique avec tous mes joueurs, ils comprennent les rôles que je veux qu’ils jouent, ce que j’attends d’eux. Cody a toujours été professionnel, il se tient prêt et sait que quand je vais l’appeler, il faut se donner à fond. Sur ce match, il a été fantastique (…). Dans l’une de nos récentes conversations, il m’a dit : ‘Peu importe les minutes que vous me donnerez coach, je donnerai mon meilleur’. C’est comme ça qu’il voit le jeu ».

Toujours prêt, toujours dans son rôle

Cody Zeller a lui insisté sur la priorité de rester en forme lorsqu’il a moins joué comme ces derniers temps.

« Je joue depuis suffisamment longtemps dans la ligue pour savoir qu’au cours de la saison, des joueurs différents vont bien jouer et les minutes peuvent évoluer. Tu peux jouer beaucoup sur un match, une semaine, voire deux, mais le coach m’a dit que l’équipe avait trouvé du rythme lors du « road-trip » à l’Ouest pendant que je jouais moins, mais j’ai essayé de rester physiquement prêt. Je jouais entre 10 et 15 minutes mais je bossais sur ma condition physique après les matchs pour être prêt au moment où j’allais rejouer un peu plus », a-t-il déclaré.

Un profil de joueur « facile à coacher » et donc un plaisir pour un coach, qui sait qu’il pourra compter sur un élément surmotivé et prêt à aller au combat, quel que soit le contexte ou ce qu’on lui demande. Un autre point vient confirmer son état d’esprit irréprochable, qui a sans doute contribué à le préserver des vagues de départs ces dernières années : sa façon d’appréhender ou non sa présence dans le cinq majeur.

« Je ne peux pas parler pour tous les joueurs, mais je dirais que ce n’est pas commun », a poursuivi James Borrego. « La plupart des joueurs valorisent le fait de démarrer et veulent débuter les matchs. Mais quand je regarde en arrière, il y a pas mal de joueurs dont je peux dire qu’ils comprennent leurs rôles et veulent juste aider leur équipe et Cody est l’un de ces joueurs, qui ont cette mentalité, de mettre l’équipe en avant… C’est une question d’état d’esprit, de toujours rester professionnel. De penser d’abord : ‘Je suis là pour faire mon job, et lorsque le coach fait appel à moi, je serai prêt’. Et nos 16 gars ont tous cette approche. Et quand il n’y a personne, en coulisses, tous ces gars travaillent dur. Cody fait son travail, si ce n’est plus, comme tout le monde. Il est à la muscu, à la salle d’entraînement, il fait ses sprints, travaille sur son jeu. Caleb Martin faisait encore du 5-contre-5 avec nos gars. Il veut se tenir prêt et c’est la discipline qu’il faut avoir dans cette ligue ».