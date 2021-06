PJ Washington s’attend à jouer davantage pivot l’année prochaine

Fort de 64 matchs à 13 points (44% de réussite dont 39% à 3-points), 6.5 rebonds, 2.5 passes décisives, 1.1 interception et 1.2 contre de moyenne, PJ Washington a confirmé qu’il pouvait s’imposer comme l’un des cadres des Hornets aux côtés de LaMelo Ball, Terry Rozier, Miles Bridges et bien sûr Gordon Hayward.

En vacances depuis la lourde défaite subie face aux Pacers dans le « play-in », l’ailier fort souhaite devenir un joueur encore plus complet pour sa troisième saison, celle où les jeunes joueurs doivent passer un vrai cap.

« Je dois m’améliorer dans beaucoup de domaines. Je veux faire un énorme bond en avant l’année prochaine. Ça va aider l’équipe et nous en avons besoin. Je dois bosser cet été et je suis vraiment impatient de m’y mettre et de m’améliorer », confie d’ailleurs PJ Washington dans sa conférence de presse de fin de campagne.

Être meilleur à la création

Très souvent utilisé en poste 5 dans des cinq « small ball », surtout avec la blessure de Cody Zeller, l’intérieur doit s’attendre à y retourner davantage avec le retour de Gordon Hayward et l’émergence de Miles Bridges sur les ailes.

« Jouer pivot dans des cinq « small ball » m’a clairement préparé pour l’avenir. Peu importe que ce soit en poste 5 ou 4, je dois être capable de jouer à différents postes… Avant j’étais un vrai poste 4 et maintenant je suis juste un joueur. Je peux jouer à n’importe quelle position. Peu importe ce dont l’équipe a besoin, je peux le faire. Ça peut être du contre, du rebond, de la défense sur les pivots et sur les meneurs ou du scoring. »

Dans le but de devenir un joueur encore plus polyvalent offensivement, P.J. Washington a déjà pointé ses axes de progression pour cet été. « Je dois créer dès que je prends le rebond, ce serait bien pour mon jeu. Être capable de trouver mes coéquipiers, finir près du cercle, je pense que ça apporterait beaucoup à mon jeu offensif. »

Comme l’ensemble de ses partenaires, l’intérieur veut se servir de la fin de saison compliquée pour revenir encore plus fort l’année prochaine. « On a perdu six matchs de suite et on avait l’impression qu’on aurait pu en gagner quelques-uns. Ça va nous servir de motivation pour la suite et je suis impatient d’être l’année prochaine. »