PJ Washington davantage responsabilisé au poste de pivot pour rebondir

24/76 au tir, 7/31 à 3-points pour 7.4 points de moyenne. Ce sont les stats de PJ Washington depuis huit matchs et avec les absences conjuguées de LaMelo Ball puis de Gordon Hayward, Charlotte ne peut pas se permettre de composer avec un ailier fort à ce niveau.

En délicatesse avec son tir, le sophomore ne s’inquiète pas plus que ça néanmoins de sa réussite actuelle. Pour lui, il n’y a pas de raison que la réussite ne revienne pas. « Je pense que ce sont les mêmes tirs que je prends depuis le début d’année. Ça ne rentre juste pas. C’est aussi simple que ça, parfois ça rentre, parfois non. »

En baisse au niveau des points par rapport à l’année dernière (11.5 aujourd’hui contre 12.2), PJ Washington doit hausser son niveau pour maintenir son équipe avec un bilan positif en attendant le retour des blessés.

James Borrego souhaite donc lui redonner confiance en utilisant encore un peu plus le deuxième année au poste de pivot, où il se montre efficace. « Ses stats et la vidéo montrent que quand il joue pivot, il est plus productif et impliqué. C’est à moi de lui trouver des minutes en tant que pivot maintenant. Je pense que nous allons revenir à des systèmes où il fera un peu plus de pick&roll et où il aura davantage de ballons. » souligne le coach.

Avec déjà 500 minutes passées au poste 5, soit 40% de son temps, PJ Washington sait ce qu’il l’attend ces prochaines semaines. Formé au poste 4, le jeune joueur de 2m01 accueille d’ailleurs l’idée avec enthousiasme. « Quand je joue pivot, j’ai beaucoup de ballons sur les écrans. Je reçois plus souvent le ballon qu’en ce moment. »

Mobile, physique et capable de sanctionner au large, PJ Washington peut tout à fait proposer du pick&pop ainsi que du pick&roll afin d’utiliser toute sa panoplie offensive et de proposer des alternatives au jeu offensive des Hornets. « Nous savons qu’il en est capable. C’est mon job de le mettre en position de réussir, de trouver des meilleurs shoots et des meilleurs duels » lance son coach.

Pour James Borrego, le succès de Charlotte lors des prochaines semaines passera par de bonnes prestations de PJ Washington. « Pour qu’on réussisse quelque chose en cette fin de saison, on va avoir besoin de PJ. »

Et ça commence ce soir avec une victoire impérative face au Thunder.