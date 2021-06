Doc Rivers bien content d’avoir un riche effectif

À l’image de la première mi-temps du Game 2 face aux Hawks, le banc des Sixers est capable de passer complètement à côté de son sujet. Ce qui peut irriter par moment Doc Rivers qui n’a pas hésité et n’hésitera pas à les rappeler à l’ordre s’il le faut.

Danny Green absent pour deux à trois semaines, le coach de Philly doit s’adapter, et forcément, il va propulser un remplaçant dans le cinq de départ, et du même coup, un autre remplaçant devra élever son niveau de jeu en sortie de banc. Une situation qu’il a bien connue pendant la saison régulière.

Compter sur l’expérience de la saison régulière

« C’est un des côtés positifs des blessures pendant la saison régulière. On a eu tellement d’absents entre Seth (Curry), Joel (Embiid), Ben (Simmons) et Tobias (Harris). Des remplaçants ont commencé des matchs donc je pense que ce sera utile maintenant » estime le coach pour Sixers Wire.

Parmi ces remplaçants, il y a George Hill, arrivé en cours de saison, et qui confirme la richesse de l’effectif. « C’est un des effectifs les plus complets. Normalement en playoffs, les coachs réduisent leurs rotations mais c’est dur de le faire quand tu as tellement de joueurs capables de contribuer. C’est excellent pour notre équipe. »

Si beaucoup s’interrogent sur sa tendance à lancer par séquence quatre voire cinq remplaçants en même temps, Doc Rivers n’hésite pas à modifier ses schémas. Entre l’adaptation à l’adversaire et la méforme de certains remplaçants, les rotations peuvent changer d’une série à l’autre, et même d’un match à l’autre.

Si Matisse Thybulle et George Hill se posent en cadres du banc avec leurs 18 minutes par match, rien n’est figé derrière eux. Habitué à 16 minutes contre Washington, Dwight Howard ne passe désormais plus qu’une dizaine de minutes face à Atlanta.

Ne pas trop tirer sur la corde des cadres

À l’inverse, Shake Milton a retrouvé un rôle de joker face aux Hawks, alors qu’il était derrière Tyrese Maxey dans la rotation face aux Wizards. On pense aussi à Furkan Korkmaz dont le temps de jeu fluctue entre 5 et 15 minutes, sans que ce soit vraiment homogène. C’est le sort habituel d’un shooteur en sortie de banc.

L’autre intérêt d’avoir un banc riche, c’est de pouvoir reposer ses cadres. Depuis le coup d’envoi des playoffs, aucun Sixer n’atteint les 35 minutes par match. Certes les quelques fessées contre les Wizards ont aidé à faire tourner mais ça démontre la volonté de Doc Rivers d’épargner ses meilleurs joueurs.

» Je leur ai dit aussi qu’on jouait avec le plus de joueurs possibles pour offrir du repos à certains que ce soit à cause d’une méforme ou d’une blessure. Je pense que ça va nous aider sur le long terme de donner plus de repos aux cadres afin qu’ils soient en bonne santé plus tard dans cette campagne de playoffs » précise l’entraineur.

Pour l’instant, ça fonctionne puisque l’équipe garde le même niveau de jeu malgré la blessure au genou de Joel Embiid, et désormais l’indisponibilité de Danny Green.