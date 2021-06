Pour Tyronn Lue, Chauncey Billups est prêt pour coacher

Alors qu’il envisageait une carrière de dirigeant, dans les bureaux, Chauncey Billups a changé de direction ces derniers temps. Désormais, son avenir semble s’écrire davantage près du parquet. Il a déjà entamé ce virage cette saison en devenant assistant coach de Tyronn Lue aux Clippers.

Et ces dernières semaines, des équipes se retrouvent sans entraîneur (Boston, Portland, Orlando, Indiana) et l’ancien meneur des Pistons fait partie des noms qui circulent régulièrement pour s’installer sur leur banc.

Après une saison d’assistant à Los Angeles, Chauncey Billups (44 ans) a-t-il les épaules pour faire le grand saut ?

« Il a fait du chemin depuis l’été dernier jusqu’à maintenant, il bosse et aura une opportunité de prendre une équipe et d’y coller sa patte », explique Tyronn Lue au Los Angeles Times. « Il est calme et s’entend bien avec les joueurs. Il est capable de communiquer et a appris le poste de meneur de jeu, à lire les pick-and-roll, à Paul George. Il a travaillé avec lui toute la saison et ce dernier n’a pas cessé de progresser. »

L’arrière/ailier californien confirme l’impact positif du MVP des Finals 2004. « Il a eu une grosse influence sur mon jeu. Il m’a beaucoup parlé de ça, de mener le jeu, de prendre les bonnes décisions, sur le tempo, le rythme. Si j’ai progressé, c’est en grande partie grâce à lui. »

Chauncey Billups et Tyronn Lue ont énormément travaillé ensemble l’année passée, durant la pause de la saison à cause de la pandémie. Le premier était alors consultant pour ESPN, le second assistant de Doc Rivers à Los Angeles.

« Pendant l’arrêt de la saison, je suis allé à Denver pour plusieurs semaines et on travaillait quatre à cinq heures par jour », se souvient Tyronn Lue. « Il était très concentré sur les systèmes, comment les dessiner, lesquels utiliser. Il a été excellent. Maintenant, il coache des cinq-contre-cinq, il s’améliore et fait du bon boulot. »