Les Celtics vont rencontrer Chauncey Billups

Après s’être entretenu avec quatre de ses assistants, Brad Stevens va désormais étudier des candidatures extérieures, et ESPN révèle qu’il a obtenu l’autorisation de rencontrer Chauncey Billups, membre du staff de Tyronn Lue chez les Clippers. Comme ils sont encore engagés en playoffs, et même si tout se peut se faire en visio-conférence, on ne sait pas encore si l’entretien aura lieu très prochainement.

Stevens a aussi reçu le feu vert d’autres franchises pour s’entretenir avec des assistants, et il doit ainsi discuter avec Charles Lee et Darvin Ham (Bucks), Jamahl Mosley (Mavericks) et Ime Udoka (Nets). Point commun à tous ces techniciens, ils n’ont aucune expérience comme « head coach ».

Outre Boston, trois autres franchises sont en quête d’un nouvel entraîneur. Il s’agit d’Orlando, Indiana et Portland.