Au physique, les Bucks égalisent à 2-2 face aux Nets

Et de deux pour Milwaukee ! Au bord du 0-3 il y a encore deux jours, revoilà les Bucks à égalité au terme d’un match bien plus accompli que le précédent et marqué par la blessure de Kyrie Irving dès la première mi-temps.

Bousculés dans leurs certitudes et dominés dans l’engagement à l’image des prestations de PJ Tucker ou de Pat Connaughton qui ont agi en parfaits lieutenants du trio Holiday-Middleton-Antetokounmpo, les Nets auront à leur tour la pression lors du Game 5, ce mardi.

Kyrie Irving au tapis

Attendu au tournant, Kevin Durant se met en évidence d’entrée en scorant à deux reprises (2-9) mais Milwaukee se relance sur un dunk et un 3-points de Giannis Antetokounmpo, le Grec servant ensuite PJ Tucker pour égaliser à 9-9. Bobby Portis fait monter la température avec deux blocks sur Blake Griffin et KD pendant que Pat Connaughton répond à Joe Harris de loin (14-16).

Les locaux repassent brièvement en tête suite à deux missiles à 3-points de Khris Middleton et Brook Lopez (23-26), jusqu’à ce que Landry Shamet et Kyrie Irving ne profitent de deux pertes de balle pour replacer Brooklyn devant après 12 minutes (23-26).

Secoués près du cercle, les Nets s’en remettent à Kyrie Irving et Mike James pour faire feu de loin et créer le plus gros écart du début de partie (23-34). Khris Middleton doit s’employer avec un 3+1 et voit PJ Tucker, déterminant des deux côtés du parquet, lui emboîter le pas depuis le corner à deux reprises ! Giannis Antetokounmpo achève le retour des Bucks avec un gros dunk en transition (37-36) et enfonce le clou avec deux contre-attaques converties avec succès (44-38).

Chaque possession est rude, et Brooklyn finit par le payer au prix fort lorsque Kyrie Irving se tord la cheville en retombant sur le pied du « Greek Freak ». La tension monte crescendo et les coups de sifflets s’enchaînent presque à chaque possession. PJ Tucker et Brook Lopez parviennent toutefois à maintenir l’écart en claquant deux nouveaux paniers à 3-points depuis le corner (50-45). KD et Blake Griffin doivent s’arracher pour voir le ballon finir dans le cercle, mais rien n’y fait, Milwaukee garde la main à la pause (53-48).

Brooklyn malmené des deux côtés du parquet

Alors que Kyrie Irving est déclaré forfait pour le reste du match, Milwaukee voit pour sa part PJ Tucker flancher dès le retour des vestiaires, également touché après avoir heurté l’écran de Blake Griffin. Mais PJ a la peau dure, et les Bucks aussi, comme sur le 10-0 qui suit le retour des vestiaires avec deux dunks de Giannis Antetokounmpo et une paire Holiday-Middleton particulièrement agressive (66-50).

Khris Middleton trouve ensuite le « Greek Freak » dans les airs et Bryn Forbes sale l’addition d’un missile pris deux mètres derrière l’arc (74-57). Les problèmes de faute calment un peu la dynamique de Milwaukee alors qu’en face, Kevin Durant commence à aligner les paniers, scorant les 12 derniers points de son équipe dans le troisième quart-temps. KD ramène ainsi les Nets à -9 (78-69) avant que Khris Middleton ne boucle la période d’un 3-points miraculeux (81-69).

De quoi redonner le « momentum » aux locaux, qui gardent le cap par l’intermédiaire du tandem Connaughton-Middleton de loin et d’un Giannis Antetokounmpo à nouveau inarrêtable dans la peinture (94-78). Jrue Holiday se joint aux festivités avec un step-back derrière l’arc qui offre à son équipe le plus gros écart du match, et Kevin Durant sort dans la foulée, à 4min30 de la fin, alors que le public se met à chanter « Bucks in six ! ».

Giannis Antetokounmpo met la cerise sur le gâteau d’un gros contre sur Reggie Perry, ponctué d’un alley-oop sur la transition avant de sortir à son tour et prendre le temps de savourer ce succès qui relance complètement Milwaukee dans la série (107-96). Les deux équipes sont à nouveau dos à dos, et le duo Irving/Harden est à l’infirmerie…