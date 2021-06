Blake Griffin au coeur du plan anti-Giannis

Nets et Suns, même combat ! Celui de limiter l’impact d’un MVP. Pour Phoenix, il s’agit de couper Nikola Jokic de ses coéquipiers, et de le forcer à prendre des shoots compliqués. Pour Brooklyn, même défi contre Giannis Antetokounmpo, et l’une des principales missions est de lui interdire l’accès à la raquette. Pour cela, les Nets ont dressé un mur dans lequel Blake Griffin joue un rôle important.

« On ne peut pas vraiment le défendre en un-contre-un, et on défend sur lui en comité » explique l’intérieur des Nets. « Dans l’ensemble, on fait un boulot solide. Je sais qu’il a marqué des points ici ou là, notamment dans le dernier match, mais on essaie simplement de lui rendre les choses compliquées.«

Giannis Antetokounmpo, c’est 4 sur 32 à 3-points en playoffs

Pour cela, il faut être à la fois physique près du cercle, mais plus souple au large. « On lui complique les choses en étant physique, et en lui donnant de l’espace… Mais c’est un double MVP et il va trouver ses tirs. On ne peut pas réagir de manière excessive à certaines situations. Il faut rester sur ce qu’on fait, modifier quelques choses, et faire mieux, mais globalement, je trouve qu’on fait un solide travail. »

Laisser Giannis Antetokounmpo au large est une stratégie payante puisqu’il en est à 3 sur 16 à 3-points, après avoir signé un 1 sur 16 face au Heat au premier tour. Lors du Game 3, le Grec n’a pas cherché à fuir ce tir qu’il ne maîtrise pas. Il a shooté huit fois à 3-points, et il attendra le 7e tir pour trouver la cible !

« La personne qui défend sur moi était loin, et au final, ils sont toujours loin » s’est justifié Giannis Antetokounmpo. « Je choisis simplement quand je me sens bien, quand je veux être agressif, aller à mes endroits préférés autant que possible, essayer d’impliquer mes coéquipiers autant que possible. Mais je me contente d’être dans le moment présent et de prendre la meilleure décision à chaque instant, c’était mon état d’esprit. Aujourd’hui c’était de shooter huit fois à 3-points et le prochain match ce sera peut-être de n’en prendre aucun. Qui sait ? »

Réponse ce dimanche à 21h00.