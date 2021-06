Les Cavaliers auraient des vues sur Alex Caruso et TJ McConnell

Depuis le départ de LeBron James, les Cavaliers ne décollent pas et les nombreux choix de Draft élevés n’ont pas permis de relancer la machine. La prochaine intersaison sera décisive pour les dirigeants, et notamment le GM Kobe Altman, et l’une des priorités sera de trouver un bon meneur de jeu. Aussi doué soit-il en attaque, Collin Sexton a des œillères et il a souvent agacé ses coéquipiers.

Pour l’instant, un échange n’est pas d’actualité, mais la direction envisage de recruter un bon meneur de jeu pour l’épauler. Deux noms sont sur les tablettes des dirigeants selon le Plain Dealer : Alex Caruso et TJ McConnell. Champion NBA, le premier est l’un des chouchous du Staples Center mais il a aussi montré ses limites cette saison. C’est une doublure idéale et peut-être a-t-il besoin d’un nouveau challenge avec davantage de responsabilités.

Quant au second, il sort de sa meilleure saison en carrière comme doublure aux Pacers. Deuxième meilleur intercepteur de la NBA, il n’est plus uniquement un « energizer » en sortie de banc. Il est capable de diriger l’attaque, d’être la pointe de la défense, mais aussi de peser par ses drives et son agressivité. Il ne lui manque qu’un tir à 3-points pour franchir un cap.

Au regard de ses deux profils, Cleveland semble chercher son nouveau Matthew Dellavedova.