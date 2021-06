Ben Simmons enfin agressif

Après avoir inscrit seulement 4 points dans le Game 2, Ben Simmons semblait partir sur les mêmes bases dans le Game 3 puisqu’il n’affichait que 4 points à la pause. Les Sixers avaient certes les commandes de la partie, mais le meneur de jeu ne pesait pas, ou très peu, offensivement.

Comme il l’avait fait avec son banc le match précédent, Doc Rivers a profité de la mi-temps pour réveiller son joueur, et comme Joel Embiid était pris dans la tenaille, il a inversé leurs rôles en attaque.

« On estimait qu’il avait laissé filer trop d’opportunités, en contre-attaque, au poste », avance le coach de Philadelphie à ESPN. « Donc on lui a dit qu’on allait le mettre au poste. Il a été bon, il a fait exactement ce dont on avait besoin. Avec son rythme et sa puissance, c’était parfait. »

Placé dos au cercle, poste bas, face à John Collins puis Danilo Gallinari, Simmons va faire des différences. Il va enfoncer son adversaire et marquer, ou trouver une passe à faire. Puis, comme toujours, sur transition, il va percer la défense d’Atlanta. Il compile 11 points et 3 passes rien que dans ce troisième quart-temps, remporté largement (34-19) par les Sixers.

« C’est clairement le quart-temps où ils ont été capables de prendre le contrôle et de faire l’écart », regrette Trae Young.

« Je pense que j’ai fait du bon boulot en seconde période »

Si Simmons évolue régulièrement à ce niveau, les Hawks auront bien du mal à revenir dans la série. Mais Rivers sait aussi qu’il en demande beaucoup à son All-Star en défense, puisque Simmons s’occupe de Young. Il a ainsi défendu sur la star d’Atlanta sur 42 possessions !

« C’est épuisant ce qu’on lui demande », rappelle son entraîneur. « Il doit suivre Trae partout, encore et encore, à travers les écrans, puis ensuite mettre du rythme en attaque. Quand je lui ai demandé d’en faire plus, un de mes assistants m’a glissé qu’il défendait beaucoup sur Trae, donc que c’était compliqué. Mais il est jeune et endurant. »

Déjà en difficulté pour contenir Joel Embiid (35.3 points de moyenne dans cette série), les joueurs de Nate McMillan avaient un second problème à gérer dans la deuxième moitié de cette troisième manche, et ce fut de trop pour eux.

« Je lui ai dit qu’on avait besoin qu’il soit agressif, qu’il attaque, car il avait des espaces. Surtout vu comment ils défendaient sur moi », explique le pivot en parlant de son coéquipier. « J’ai essayé de mettre du rythme, de trouver mes coéquipiers, d’aller au cercle », ajoute Simmons, qui a terminé la partie avec 18 points, 7 passes et 4 rebonds. « Je pense que j’ai fait du bon boulot en seconde période. »