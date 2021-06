Mike Malone très en colère contre son équipe

On attendait une réaction des Nuggets après leur deuxième mi-temps ratée dans le Game 1, et malheureusement, les coéquipiers de Nikola Jokic ont coulé dans cette deuxième manche. Maladroits en début de match, ils ne sont pas parvenus à compenser par leur défense, et ils ont pris l’eau au retour des vestiaires avec un écart qui va atteindre les 31 points !

« Si nous jouons comme ça à Denver, cette série va être très rapide »

« J’ai vu une équipe qui voulait être là, et qui a joué avec détermination et urgence, et une autre qui ne voulait pas être là » a regretté Mike Malone. « J’ai eu le sentiment qu’on avait baissé les bras et c’est quelque chose qu’on ne veut jamais voir, et c’est pour cette raison qu’on s’est fait botter le derrière. »

Comme les Suns et ses joueurs, le coach de Denver a entendu les « Suns in 4 » lancés par le public, et forcément ça fait mal. Mais il comprend les fans de Phoenix. « C’était une performance gênante pour moi et jusqu’au dernier joueur de l’équipe. Nous partons d’ici la tête basse et à juste titre. Il y a une raison pour laquelle leur public criait « Suns en quatre ! » et on appelle ça un coup de balai. Si nous jouons comme ça à Denver, cette série va être très rapide. »

Apparemment, dans le vestiaire, ça a grondé… « Certaines choses ont été dites. Des choses qu’il fallait se dire » confirme Will Barton. De retour sur le terrain après un mois et demi sans joueur, l’arrière-ailier des Nuggets n’a pas démérité dans la défaite, et c’est bien ce qui agace Malone.

« J’ai dit aux gars que c’était gênant que ce soit un gars qui n’avait pas joué depuis sept semaines qui donne tout sur le terrain. Je pense que personne d’autre ne l’a fait ».