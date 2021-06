LeBron James reprend le numéro 6

LeBron James a tenu sa promesse, et The Athletic annonce qu’il a décidé d’abandonner le numéro 23 pour reprendre le 6 qu’il portait au Heat. La surprise, c’est ce que le numéro 23 ne sera finalement pas cédé à Anthony Davis, qui préfère garder le 3…

Initialement, LeBron voulait céder son numéro 23 au début de la saison actuelle, mais les changements de numéro doivent être annoncés en mars de la même année, et la NBA (sous la pression de Nike) avait refusé. Cette fois, il avait prévenu tout le monde dès décembre, et c’est donc acté. Marketing oblige, et même si c’est symbolique, le changement s’effectuera dans… Space Jam !

Quant à savoir pourquoi LeBron apprécie ce numéro 6, voici ce qu’il expliquait en 2010, à son arrivée à Miami. « Mon second joueur préféré, c’est Julius Erving et il portait le 6. Je portais le 32 au lycée car c’était le premier numéro de Dr J. Mon premier enfant est né un 6 octobre, c’est mon numéro aux Jeux olympiques et mon second fils est né en juin. »