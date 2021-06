Brooklyn a mis sa défense au niveau de son attaque

Avec Steve Nash aux commandes, Mike D’Antoni comme premier assistant et le trio Durant-Harden-Irving sur le terrain, les Nets ont multiplié les prises pour constituer une attaque de feu. On en a eu la confirmation en saison régulière que Brooklyn a terminé avec la meilleure attaque (117 points inscrits sur 100 possessions), mais aussi lors du premier tour face aux Celtics (128 points sur 100 possessions).

Et voilà que face aux Bucks, c’est en défense que les Neyts surprennent en limitant les Bucks à 96.5 points de moyenne sur les deux premiers matches. « C’est un niveau d’effort, une attention dans les détails, notre communications, et juste être là les uns pour les autres en défense » explique Kyrie Irving au New York Post. « Cela fait une énorme différence quand les gars jouent contre nous car au lieu de voir un jour, ils en voient deux ou trois. On essaie juste d’obliger l’attaque à réfléchir. »

Verrouillage du rebond, agressivité sur les shooteurs

Alors que les Bucks avaient largement dominé le Heat, notamment avec Brook Lopez sous les panneaux, l’équipe de Giannis Antetokounmpo ne trouve pas de solutions en attaque, piégée par l’agressivité des Nets, notamment au large. Concrètement, les Nets font le choix de changer sur tous les écrans. C’est ce que recherchent habituellement les Bucks pour créer des « mismatches » surtout sur Antetokounmpo et Middleton. Sauf que que les Nets, s’ils changent bien sur les écrans, font le choix de laisser le « Greek Freak » au large, et ça permet de se concentrer sur ses coéquipiers et d’utiliser le défenseur d’Antetokounmpo comme un libéro pour couvrir, mais aussi de se concentrer sur le rebond.

« J’aime notre attention sur les détails » confirme Kevin Durant. « J’aime notre manière de faire le second, puis le troisième effort, alors que nous n’avons pas réussi beaucoup d’actions parfaites. Ils ne nous ont pas détruits au rebond offensif, et ça signifie qu’on fait bien les écrans retards. Cela été mis en avant. »

Une défense agressive au large, la protection du rebond et bien sûr de l’envie. A l’image de Blake Griffin qui se jette sur tous les ballons ou d’un Joe Harris remarquable sur Jrue Holiday.

« En défense, il faut du temps pour se familiariser les uns avec les autres »

« C’est en grande partie une question d’effort, de continuité, et au fil de la saison, nous nous sommes améliorés sur le plan défensif » explique Harris, auteur d’une belle saison dans un relatif anonymat. « C’est juste notre capacité à jouer les uns pour les autres. Nous avons toujours été capables de le faire offensivement en raison du talent qu’on possède. Mais en défense, il faut du temps pour se familiariser les uns avec les autres et se mettre d’accord pour jouer de manière si synchronisée que nous sommes capables de nous couvrir les uns les autres. Si l’on combine cela avec un niveau élevé d’intensité et de préparation, on obtient des efforts défensifs comme ceux-là. »

Plutôt que de se focaliser sur Giannis Antetokounmpo, les Nets ont préféré concentrer leur agressivité sur Jrue Holiday et Khris Middleton. Le second est grande difficulté avec 30% aux tirs, dont 23% à 3-points. « Il s’agit vraiment juste de ne lui laisser rien de facile. Simplement être là et contester chaque tir » explique Bruce Brown, titulaire dans la deuxième manche. « C’est vraiment ça. On conteste juste chaque tir, et on est physique. »

Cela paraît simple mais on avait déjà constaté ces dernières années que les Bucks n’aimaient pas être bousculés, et ce qu’on constate aussi c’est que Mike Budenholzer a bien du mal à changer ses plans, et il le faudra pourtant pour éviter d’être menés 3-0.