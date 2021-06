Meilleur joueur de la NBA, Nikola Jokic n’avait jamais envisagé d’y jouer…

Favori au fil des semaines, Nikola Jokic a logiquement été élu MVP de la NBA, devenant le lauréat le plus bas drafté de l’histoire, et avant d’être sélectionné au second tour de la Draft 2014 par les Nuggets, il n’avait jamais rêvé de jouer en NBA.

« Pour être franc, je ne pensais même pas être en NBA » a-t-il confié à Inside The NBA. « Mon objectif lorsque j’ai commencé à jouer au basket dans mon pays était de jouer en EuroLeague car c’était le championnat le plus proche de mon pays. Je pouvais jouer dans de grands clubs en Serbie et gravir les échelons. Mais ensuite, les Nuggets m’ont sélectionné, et c’était une opportunité pour moi de devenir un joueur NBA. »

Il dort pendant la Draft…

D’ailleurs, le soir de la Draft, il était au lit ! « En fait, je dormais quand les Nuggets m’ont sélectionné » avait-il révélé dans une chronique en 2016. « Mon frère avait fait la fête et bu du champagne, et il a appelé pour me le dire. J’ai décroché le téléphone, mais je n’écoutais pas vraiment. Je lui ai juste dit, « Allez, mec, je dors. » Puis j’ai raccroché, et j’ai entendu la nouvelle le lendemain matin. »

Voilà le type de joueur qu’est Nikola Jokic, et cette saison, il ne pensait pas trop au trophée. « Je n’y ai jamais pensé. Même lorsque la saison était terminée, j’étais concentré sur la série de Portland, donc je ne me concentrais pas là-dessus » a-t-il poursuivi. « Je ne voulais même pas y penser parce que c’est juste un trophée, et la saison n’est pas terminée. Donc j’essayais juste de rester concentré sur les matchs.

« C’est la meilleure saison de ma vie »

Il reconnaît tout de même que c’est une réussite incroyable que de devenir le meilleur joueur de la NBA après avoir été sélectionné en 41e position il y a sept ans. Le tout sans posséder vraiment de grandes qualités athlétiques. « La différence avec l’an passé, c’est que j’ai très bien commencé la saison. « J’ai joué toute la saison avec de très bonnes statistiques. Je pense que c’était la meilleure saison de ma vie et la cerise sur le gâteau, c’est le trophée que j’ai reçu. C’est la meilleure saison de ma vie. »

Mais pour lui, c’est d’abord la réussite d’un collectif et d’une franchise. « C’est un énorme aboutissement, mais comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas uniquement moi. Je n’aurais pas pu y arriver seul. Mais c’est un trophée individuel, mais c’est l’effort de chacun dans la franchise des Nuggets. »