Draft 2021 : Hakeem Olajuwon représentera les Rockets à la « lottery »

C’est le 22 juin prochain qu’aura lieu la traditionnelle « lottery » qui déterminera l’ordre des choix pour la Draft 2021. Cela concerne quatorze franchises, appelées « lottery team », et à Houston, on n’y a plus goûté depuis… 2012. A l’époque, la franchise avait récupéré le 12e choix et sélectionné Jeremy Lamb. Un choix pas anodin puisqu’il fera ensuite partie du gros « package » envoyé à OKC en échange de James Harden.

Justement, Harden n’est plus là, et la franchise se retrouve avec l’un des quatre pires bilans de la saison. Ce qui signifie que Houston a 14% de chances de récupérer le gros lot, et pour lui porter chance, Houston a choisi Hakeem Olajuwon, le meilleur joueur de son histoire, mais aussi 1er choix de la Draft 1984.

La saison passée, les Warriors avaient choisi Stephen Curry et les Wolves avaient opté pour D’Angelo Russell comme porte-bonheur.

LE TABLEAU COMPLET DES CHANCES DE CHAQUE ÉQUIPE