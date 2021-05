Alors que cette semaine sera consacrée au « play-in », avant le début des playoffs, les équipes qui n’ont pas fini dans le Top 8 de chaque conférence connaissent désormais leurs chances d’obtenir le premier choix de Draft 2021.

Ce sont ainsi Houston, Detroit et Orlando qui ont le plus de possibilités de mettre la main sur Cade Cunningham le premier choix, avec 14% de chances, devant Cleveland et Oklahoma City, dont le bilan est égal et dont les chances sont donc une moyenne des celles habituellement offertes au 4e et 5e pire bilan, avec 11.5% de chances.

À noter que les Rockets ont 52.1% de chances de choisir dans le Top 4, mais s’ils tombent finalement à la 5e place, leur choix de Draft rejoindre Oklahoma City, suite à l’échange impliquant Chris Paul et Russell Westbrook.

Situation encore moins avantageuse pour les Wolves, qui n’ont finalement que 27.6% de chances de choisir dans le Top 3, et donc de garder leur choix de Draft. À partir de la 4e place, ils devront l’envoyer aux Warriors, suite au trade entre D’Angelo Russell et Andrew Wiggins. Il y a 72.4% de chances que cela arrive.

Enfin, Chicago a encore moins de chances de conserver son choix de Draft puisque les probabilités que les Bulls intègrent le Top 4 ne sont que de 20.2%. À partir de la 10e place, le choix prendra la direction d’Orlando.