Doc Rivers met (encore) la pression sur les arbitres

Pour ralentir le phénomène Trae Young (25 points avant la pause), Doc Rivers avait décidé de lancer Ben Simmons en mission défensive dans la 2e mi-temps du Game 1. Un choix judicieux puisque le meneur des Hawks a souffert après la pause avec « seulement » 10 points à 3/10 au tir et 3 ballons perdus.

Malgré ce changement de stratégie, les Sixers ont perdu l’avantage du terrain et Doc Rivers s’est exprimé sur ESPN sur ce choix qu’il affectionne, à condition que son protégé ne tombe pas dans le piège du scoreur des Hawks, très doué pour provoquer les fautes. « On adore mettre Ben sur Trae » avoue Doc Rivers avant d’ajouter que : « Trae fait du bon boulot pour provoquer les fautes donc on doit faire attention à ça. Parfois il y a faute, parfois Trae les vend très bien. Donc écoutez, si Ben est autorisé à défendre sur lui, oui je suis à 100% pour. »

« Aujourd’hui, l’attaquant pousse autant que le défenseur »

Malgré ses 2m08 et ses 110kg, Ben Simmons possède une mobilité rare qui fait de lui l’un des candidats au titre de meilleur défenseur. Mais pour l’entraineur des Sixers, ses qualités se retournent contre lui. « L’agressivité ne devrait pas être une faute. J’ai enregistré des actions cette année, et ce n’est pas qu’avec Trae, mais combien de fois on sanctionne Ben alors qu’il défend bien en étant juste physique ? Il n’utilise pas ses bras. Il joue physique et ne fait rien d’interdit. Aujourd’hui, l’attaquant pousse autant que le défenseur. »

Comme il l’a déjà fait dans le passé avec Boston ou les Clippers, Rivers essaie de mettre la pression sur le corps arbitral et il ne s’arrête pas là. « J’ai une liste de matchs où les arbitres sifflent et où tu te dis : « Attends une minute, c’est de la défense ! » Donc voilà où nous en sommes, et il faut toujours s’ajuster. C’est ce que je dis à mes joueurs. »

Pour lui, et pour beaucoup d’observateurs et d’anciens joueurs, la NBA avantage trop les attaquants. Même en playoffs. « On ne devrait pas être pénalisé pour avoir défendu de manière licite, solide et physique. Je ne pense pas que les bons défenseurs doivent être sanctionnés. Être capable à 2m08 de résister aux écrans, ça parait physique mais c’est licite. Et on ne devrait pas être pénalisés pour ça. Les meneurs sont intelligents, ils jettent leurs bras en arrière et il y a faute. »

Un discours qu’il tenait déjà lorsque ses joueurs devaient défendre sur James Harden. Cette fois, c’est Trae Young, et on verra si Simmons parvient à freiner le meneur d’Atlanta sans faire de fautes.