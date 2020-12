Trae Young devenu maître dans l’art de pousser ses adversaires à la faute

Trae Young ne fait pas que prendre des shoots depuis le logo. Le meneur de poche des Hawks aime aussi aller au contact et tirer profit de ses duels avec les plus grands en s’appuyant sur ses qualités de vitesse d’exécution, l’objectif étant de provoquer des fautes et d’aller sur la ligne des lancer-francs.

« Parfois j’utilise juste leur taille et leur force contre eux », glisse malicieusement l’intéressé.

Lancers tentés et réussis : les Hawks au sommet

« Trae est un maître dans l’art de provoquer des coups de sifflet, tout simplement », poursuit son coéquipier John Collins. « Il sait comment faire perdre l’équilibre à ses adversaires, comment tirer profit de la situation, comment « vendre » une faute, il a toute la panoplie (…). C’est juste incroyable de le voir à l’œuvre et de savoir qu’il peut provoquer une faute lorsqu’il en ressent le besoin. Je dois aussi faire une dédicace à Gallo (Danilo Gallinari), un autre maître en matière de provocation de fautes. C’est super d’avoir deux gars qui peuvent faire ça ».

La saison dernière, seuls James Harden et Giannis Antetokounmpo tentaient plus de lancer-francs que Trae Young en moyenne par match (9.3 tentatives pour 86% de réussite). Et pour son troisième exercice en NBA, le meneur continue de jouer de cet atout, comme il l’a fait cette nuit face aux Pistons avec un impeccable 15/15 dans l’exercice.

« C’est quelque chose qui va évidemment beaucoup nous aider, d’avoir des gars en difficulté avec les fautes dans l’équipe d’en face, et le simple fait d’aller sur la ligne, d’obtenir des points faciles, c’est toujours une bonne chose. Plus nous pouvons le faire, mieux c’est, et nous avons fait du très bon travail jusqu’à présent. Nous espérons que nous pourrons continuer », ajoute Trae Young.

Un atout à maîtriser

Après avoir déjà affiché de bons chiffres en la matière en présaison, les Hawks sont premiers au nombre de lancers-francs tentés (33), réussis (28.3) et sont les plus efficaces de la ligue avec 86% de réussite dans l’exercice depuis le début de la saison régulière. « C’est l’une de nos forces et c’est quelque chose qu’on doit exploiter chaque soir », confirme Danilo Gallinari, qui pointe quant à lui à 87.3% de réussite aux lancers en carrière.

Une arme sur laquelle Lloyd Pierce entend également bien s’appuyer, tout en essayant de conserver un certain équilibre dans son jeu offensif.

« Rien que ces deux gars (Trae Young et Danilo Gallinari) et leurs pourcentages, sont un grand atout », souligne le coach d’Atlanta. « Nous voulons vivre dans la raquette, nous voulons créer des opportunités dans la peinture. Mais nous avons aussi des gars qui savent comment nous faire entrer dans le bonus et si nous y parvenons et que nous avons des gars qui peuvent assurer aux lancers-francs, c’est une excellente combinaison ».