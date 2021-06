Kevin Durant continue de marcher sur l’eau

Que peut faire Milwaukee face à un tel joueur ? De retour cette saison après sa grave blessure au tendon d’Achille, Kevin Durant a retrouvé toutes ses facultés qui font de lui l’un des meilleurs attaquants de l’histoire.

Face à Milwaukee, le double champion NBA a proposé un nouveau récital avec 32 points (à 12/18 aux tirs dont 4/6 de loin), 6 passes et 4 rebonds. Opposé à plusieurs défenseurs différents, dont des pointures du genre, le scoreur des Nets continue de dérouler.

Aussi fort qu’avant sa blessure ?

Quand il ne shoote pas par dessus Jrue Holiday ou PJ Tucker, il déséquilibre Giannis Antetokounmpo avant de marquer sur sa tête tout en provoquant la faute de ce dernier. Aujourd’hui, Kevin Durant est à un tel niveau de facilité qu’il nous rappelle ses plus belles années au Thunder et aux Warriors. « C’est vraiment dur de dire qu’il y a une différence » constate Steve Nash en conférence de presse.

Durant n’a pas eu de coup de mou depuis son retour et ça impressionne son entraineur. « Il ne fait pas qu’exécuter les systèmes, il est capable de jouer beaucoup de minutes et de maintenir un très haut niveau d’efficacité. C’est difficile à croire qu’il revient de blessure. Il s’améliore au fur et à mesure. Il répète ses gammes et il devient de plus en plus à l’aise, surtout défensivement. Quand vous n’avez pas joué depuis longtemps et que vous êtes un scoreur de son niveau, vous allez tout faire pour que votre capacité à mettre des points revienne en premier. Il l’a fait mais il se concentre également sur les autres aspects du jeu donc c’est dur de voir un avant et un après blessure. »

L’arme offensive ultime

Sur cette campagne de playoffs, si on excepte le dernier match Durant produit des stats affolantes : 32 points, 7 rebonds, 3.5 passes, 1 interception et 2 contres. Le tout avec de superbes pourcentages :55 /50 / 90 !

De quoi enflammer Kyrie Irving en conférence de presse. « Il laisse le jeu venir à lui. Il ne force rien et nous sommes habitués à le voir comme ça. Peu importe où vous le mettez dans votre classement des meilleurs joueurs de l’histoire, il continue de s’améliorer et on le voit. Je sais que ça parait dingue mais le jeu semble tellement facile pour lui. Il est capable d’aller à ses endroits préférentiels et de shooter face à n’importe qui. Quand tu mesures 2m10 et que t’es capable de faire ce genre de choses, ça donne des possessions faciles et ça crée beaucoup de problèmes aux adversaires. »

Dans les cordes, la formation de Giannis Antetokounmpo assiste pour l’instant à une véritable démonstration de force du MVP 2014.