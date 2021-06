Pat Riley, LeBron James et « la clé sous le paillasson »

Que fera LeBron James en 2023 à la fin de son contrat avec les Lakers ? Va-t-il prendre sa retraite, prolonger ou bien s’offrir un dernier challenge dans une autre franchise… A Miami, Pat Riley avait très, très mal digéré le retour de LeBron à Cleveland en 2014, mais il laisse la porte à un possible retour.

Invité du show de Dan Le Batard, Riley a répondu à des questions sur la saison du Heat, l’évolution du jeu, mais aussi l’arrivée de Dwyane Wade au Jazz comme actionnaire. On pensait effectivement Wade lié à vie avec le Heat, mais comme en 2016 lorsqu’il avait rejoint les Bulls puis les Cavaliers, Wade a préféré aller voir ailleurs, et ne pas prendre « la clé que Riley avait laissé sous le paillasson« . C’est l’expression que le président du Heat avait utilisé en 2016 pour lui dire que la porte restait ouverte pour lui pour un retour, et c’est ce qui s’était finalement passé.

Mais il n’y a pas une clé, mais deux clés sous le paillasson puisque l’autre est réservée à LeBron James. « Je laisserais la clé sous le paillasson s’il m’appelait et me faisait savoir qu’il revient » explique Riley, qui s’embrouille les pinceaux dans sa réponse. « Je ferais ça, mais je doute beaucoup de cette clé… Elle est rouillée maintenant.«

Elle a « rouillé » depuis sept ans, mais Riley est prêt à en mettre une neuve. En espérant que la NBA ne prendra pas ça pour une approche car il ne veut pas être « excommunié » de la NBA.

« Ecoutez, LeBron est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, et si on prend du recul, à quoi ont ressemblé ces quatre années ? Ce fut quatre ans en finale, quatre ans d’excitation, deux titres NBA… C’était la meilleure période l’histoire du Heat. Alors je ne lui souhaite que le meilleur, et s’il veut un jour revenir, je mettrai une nouvelle clé qui brille sous le paillasson.«

Pour Wade, ce sera même une « clé en or« . La clé de la ville de Miami, selon Riley.