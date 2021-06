Ils avaient l’occasion d’envoyer la deuxième équipe de Los Angeles en vacances, sauf que malgré les « Beat LA » de leur public, les hommes de Rick Carlisle ont subi la loi de Kawhi Leonard.

Condamnés à terminer le travail dans un Staples Center sans doute chauffé à blanc, les coéquipiers de Luka Doncic restent sereins quant à leurs chances de qualification. « Ça va. On reste motivé. Il reste encore un match. Je ne vois pas pourquoi on n’y croirait plus. Il faut y croire » lance Doncic en conférence d’après match.

Même s’il a connu du déchet de loin (2/9 à 3-points) et qu’il avait Kawhi Leonard sur le dos, le Slovène a encore noirci la feuille de stats (29 points, 11 passes et 8 rebonds). Habitué aux matchs à enjeu dès son plus jeune en âge en Europe, le bijou de Dallas peut compter sur Tim Hardaway Jr. (23 points) comme fidèle Lieutenant, et tous les deux vont découvrir l’ambiance et l’enjeu d’un Game 7. « On vit pour ces moments-là, pour jouer des Game 7 à l’extérieur. Je n’en ai jamais joué » confirme Hardaway. « C’est quelque chose d’énorme, d’excitant et à laquelle tu rêves. On va se reposer et se tenir prêt à aller dans cet environnement hostile. Toute la série a été compliquée et ça risque de l’être dimanche. »

Face à Kawhi Leonard, le shooteur de Dallas a constaté ce que voulait dire « être une superstar ». « Kawhi a été phénoménal. Il est resté en mode attaque dans le dernier quart et il a inscrit deux gros shoots extérieurs. S’il manque les deux, l’issue aurait pu être différente mais ce n’est pas une superstar pour rien. Il est habitué à ce genre de moment depuis longtemps donc il n’y a rien de nouveau pour lui. »

Si Kristaps Porzingis s’attend à une véritable « guerre », Rick Carlisle pourra partager ses expériences dans des Game 7, tout comme Josh Richardson et JJ Redick. L’ancien shooteur des Clippers en a disputé cinq dans sa carrière ! « Nos joueurs respectent le fait qu’il ait disputé plus de 100 matchs de playoffs (110 pour être exact). Sa carrière et sa longévité lui donnent beaucoup de crédibilité. Il est impliqué même s’il ne joue pas » témoigne Rick Carlisle en conférence de presse.

Les Mavericks ont l’occasion de prendre leur revanche par rapport à l’année dernière, et dans cette série, ils n’ont toujours pas perdu au Staples Center…