Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard a fait la totale !

On l’avait quitté sur un vilain airball dans le Game 5, provoquant la colère de Rajon Rondo, et on le retrouve en héros d’une sixième manche défensive où il égale son record en carrière en playoffs pour arracher un Game 7 !

Double champion NBA et double MVP des Finals, Kawhi Leonard a sorti le très grand jeu pour sauver la peau des Clippers : 45 points à 18 sur 25 aux tirs dont 5 sur 9 à 3-points. Plus que du Kobe Bryant, il y avait du Kevin Durant dans cette performance tant il a semblé facile. Le tout avec 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

« Il nous a détruits. Il a réalisé un match incroyable » résume Luka Doncic, tandis que Tyronn Lue ajoute : « Les très grands joueurs sont performants dans les moments importants. Cela montre qui est Kawhi Leonard. C’est un privilège de l’avoir, vraiment c’est une chance. Et en plus, il s’est occupé de Doncic pendant tout le match ».

L’ailier des Clippers n’avait pourtant pas en tête de shooter à 25 reprises, et d’ailleurs son premier quart-temps est très discret. « Je n’avais pas en tête de shooter beaucoup, mais plutôt de bien défendre et de trouver des tirs pour mes coéquipiers » a-t-il expliqué après le match. « Mais j’ai trouvé mon rythme, j’ai mis quelques tirs, et j’ai alors commencé à être plus agressif car je ne voulais pas être renvoyé chez moi ce soir. »

On retiendra notamment ce formidable 4e quart-temps où il s’est retrouvé en isolation face à Luka Doncic ou Dorian Finney-Smith. Dribbles croisés, stepback, pull-up jumper… Kawhi Leonard va leur faire la totale alors qu’il a une main devant le visage. De l’autre côté du terrain, c’est lui qui s’occupe de Luka Doncic pour le limiter à 11 sur 24 aux tirs, et surtout 2 sur 9 à 3-points.

« C’est un très grand joueur, plein de qualités, et il fait encore 29 points, 11 passes, 8 rebonds » commente Kawhi Leonard. « J’ai essayé de le gêner et de le sortir de son rythme du plus que je pouvais. Tout ce que je pouvais faire, c’est rester sur lui, tout en évitant qu’il aille sur la ligne des lancers. »

Paradoxalement, ce Game 7 renvoie bien les Clippers chez eux, mais au Staples Center et non en vacances, et pour Kawhi Leonard, les Clippers ont toutes les cartes en main : « Cela ne dépend que de nous » résume-t-il.