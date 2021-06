Blake Griffin plus utile contre les Bucks ?

Avec seulement 24 points et 17 rebonds compilés dans les cinq matches contre Boston, Blake Griffin n’a pas réalisé une grosse série pour soutenir le « Big Three », Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Ces trois-là ont inscrit 85.2 points de moyenne (un record pour trois joueurs d’une même équipe), soit 70% des points de Brooklyn.

L’intérieur a certes placé deux dunks dans le Game 2, son meilleur de la série (11 points) d’ailleurs, mais pour le reste (4.8 points et 3.4 rebonds de moyenne), il a surtout travaillé défensivement face à Tristan Thompson.

« J’étais concentré sur le fait d’être physique et de l’écarter du cercle », résume-t-il au New York Post. « Tant que je fais ce que le staff me demande, je suis satisfait. Je peux toujours faire mieux, mais gagner ce premier tour est le plus important. Je n’avais jamais gagné un premier tour en cinq matches. »

« Il utilise son intelligence et son expérience pour boucher les trous »

On sait que Blake Griffin est à Brooklyn pour remporter des matches, aller loin en playoffs et ne plus faire des statistiques, mais n’a-t-il pas un peu déçu son coach avec des performances aussi maigres ?

« Je ne vais pas dire qu’il a fait une mauvaise série », annonce déjà Steve Nash, sous forme de réponse. « Elle n’était pas faite pour qu’il noircisse la feuille de statistiques. La série était dure pour lui, car les Celtics changeaient sur chaque écran. Donc on a joué l’isolation avec notre Big Three et lui était là pour écarter le jeu. Ils ne l’ont jamais lâché, ils l’ont en quelque sorte sorti de la série. Résultat, il ne pouvait pas avoir un gros impact. »

L’ancien des Pistons et des Clippers est donc resté dans l’ombre, comme tous les joueurs de complément autour du monstre à trois têtes (à l’exception du coup de chaud de Joe Harris, là aussi dans la deuxième manche). Peut-être que les choix des Bucks seront différents et lui laisseront plus d’espace pour s’exprimer offensivement, alors que les « switchs » permanents de Boston offraient des duels avantageux pour le « Big Three » que Brooklyn s’est empressé d’utiliser. Mais face un schéma plus traditionnel, il pourrait être davantage servi…

« Le « Big Three » a profité de la tactique défensive de Boston. Les chiffres de Durant et Irving sont incroyables et je ne crois pas que les statistiques des autres joueurs soient énormes », affirme-t-il. « Il a été génial en acceptant son rôle », poursuit Steve Nash. « Il utilise son intelligence et son expérience pour boucher les trous. »