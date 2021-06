Vainqueurs des Lakers, les Suns ont frappé fort mais ils visent bien plus haut

11 ans après leur dernière campagne de playoffs, les Suns effectuent un retour fracassant sur la plus grand scène de basket. Après une superbe saison régulière (51 victoires – 21 défaites) terminée à la seconde place à l’Ouest, Phoenix a tenu son rang en éliminant les champions en titre. Une performance colossale pour cette franchise qui arrive avec le plein de confiance en demi-finale de conférence face à Denver et Nikola Jokic.

« C’est vraiment bon, c’était une série à rebondissements. On a une équipe complète. On a eu beaucoup de galères. Le coach a gagné sa première série en tant qu’entraineur. C’est incroyable » jubile Chris Paul .

Effectivement, Monty Williams connaitra pour la première fois comme « head coach » les joies d’une demi-finale de conférence qu’il n’avait jamais atteinte avec la Nouvelle-Orléans.

Une revanche sur le passé

Pourtant, les Suns ont joué à se faire peur. Entre les problèmes physiques de Chris Paul et le fait de se retrouver menés au bout de trois matchs, les hommes de l’Arizona ont tenu bon derrière CP3.

« Quand on a perdu le Game 3 avec tout ce qui est arrivé, j’ai dit aux gars de rester concentrés. Il n’y a pas de meilleure sensation que de dribbler les 30 dernières secondes d’un match plié. On a la chance de connaitre ce genre d’émotions. Cette équipe a énormément travaillé. »

Cette qualification représente une belle revanche pour Devin Booker. « Book est là depuis longtemps, il a connu beaucoup de saisons difficiles avec des défaites et le voir ce soir dans un match important, c’est vraiment spécial. Je suis heureux pour tout le monde mais surtout pour lui » rajoute Chris Paul.

Largement en tête grâce à une performance exceptionnelle de Devin Booker, la franchise d’Arizona s’est retrouvée sous la menace de Lakers revenus à une dizaine de points dans le dernier quart. L’occasion pour Chris Paul de démontrer son sang-froid dans le money-time pour empêcher tout hold-up. « Willi Green (un des assistants de Monty Williams) est venu me voir et m’a dit : ‘C (Chris), pour qu’on gagne, tu vas devoir mettre ta patte sur le match’. Je lui ai répondu : ‘Du calme, j’essaie’. Il m’a dit : ‘Tu as entendu ce que j’ai dit’. »

Cap sur Denver

Si l’exploit est de taille, les Suns ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant qu’ils disposent d’un collectif bien huilé et capable de battre absolument tout le monde.

« Ça a été long à venir, on a fait beaucoup de sacrifices mais ce n’est qu’une série. Il nous reste beaucoup de travail à accomplir. Certains sont habitués à aller au-delà du premier tour. Jae Crowder est allé en finale l’année dernière. Nous n’allons pas célébrer comme si nous venions de remporter le titre. On va prendre l’avion ce soir, rentrer à la maison, fêter la qualification et se préparer pour Denver » affirme Devin Booker.

Désormais, Phoenix a clairement passé un véritable cap et peut viser très haut. « Vous entendez les bruits autour de cette série et les gens qui ne misent pas sur vous donc vous prenez ça à cœur et vous rentrez sur le parquet pour tout donner. On voulait se battre les uns pour les autres » ajoute Cam Johnson.

Et il n’y a que comme ça qu’ils arriveront à bout des Nuggets d’un Nikola Jokic en mode MVP.