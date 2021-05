No Payne, no gain

Non, Cameron Payne ne restera pas dans l’histoire comme un simple partenaire de danse d’avant-match de Russell Westbrook lorsqu’il était encore rookie à Oklahoma City.

Peu utilisé lors de ses périples à Chicago puis à Cleveland en 2018/19, l’ancien de Murray State s’est rapproché d’une sortie définitive, voguant entre Chine et G-League, jusqu’à ce que les Suns lui offrent une nouvelle chance de se montrer, à l’occasion des huit matchs de fin de saison dans la « bulle » d’Orlando, en août dernier.

Affamé de travail

L’affaire a été concluante, les Suns ont gagné leurs huit matchs et Cameron Payne a décroché un contrat d’un an pour faire ses preuves en « back-up » de Chris Paul, ce qu’il a réussi avec brio jusqu’à présent. Sa motivation ? Rester en NBA et s’y faire une place pour de bon.

« C’est juste de penser que votre travail peut disparaître à tout instant. Ça m’a déjà frappé en plein visage. J’ai été frappé par cette réalité, et je ne veux plus être en dehors de la ligue. Je travaille juste très dur chaque jour pour rester ici. Je ne veux plus jamais être dehors », a-t-il lancé.

Défié par Monty Williams qui lui a donné une nouvelle chance de s’exprimer, Cameron Payne ne doit son retour au premier plan qu’à son travail. Depuis le confinement, à avaler trois séances par jour (une pour le shoot extérieur, une axée sur la musculation, et la dernière pour la technique), jusqu’à la « bulle » et le camp d’entraînement qu’il a fréquenté avec assiduité pour préparer au mieux cette saison 2020/21 si cruciale pour lui.

« La douleur fait partie de la vie. Plus vous travaillez, moins vous avez mal, et plus vous vous y habituez. Je ne pense pas que la plupart des jeunes gars comprennent ce niveau de travail. Ça prend parfois des mois, parfois des années, et c’est ainsi que j’ai vu Cameron Payne mûrir », a souligné Monty Williams.

Une opportunité inestimable de pouvoir apprendre de Chris Paul

En terme d’éthique de travail et de sens des responsabilités, la présence de Chris Paul à ses côtés lui est évidemment bénéfique. L’exigence de CP3 le pousse aussi à se soucier de tous les détails.

« Je sais que je dois m’en préoccuper si ce Hall of Famer qui porte le numéro 3 devient fou face à chaque petit détail », a-t-il ainsi glissé. Chris Paul reconnaît pour sa part en son partenaire « quelqu’un qui travaille plus dur que n’importe qui et qui essaie de trouver de petites façons de s’améliorer. J’adore la combinaison de nos deux styles, parce que nous jouons différemment et je pense que ça maintient la défense adverse sur ses gardes ». Un beau compliment de la part d’un tel vétéran pour un joueur considéré comme indésirable il y a encore un an de ça.

Les Suns ont créé la surprise cette saison en déjouant tous les pronostics et ont donc débuté leur première série de playoffs face au champion en titre avec la même détermination. Cam Payne en particulier, lui qui avait scellé son record en carrière en fin de saison régulière sur le parquet du Staples Center avec 24 points.

Sanctionné d’une double-technique lors du Game 1 remporté par Phoenix, le meneur a été davantage mis à contribution sur les deux matchs suivants, Chris Paul étant handicapé par une blessure à l’épaule.

Ses deux dernières sorties ont ainsi été bien plus convaincantes (19 points, 7 passes décisives puis 15 points, 6 passes décisives) même si la victoire n’a pas été au bout. Clairement, suite à la blessure de Chris Paul, la situation n’est pas optimale. Mais Cameron Payne se sent capable de relever le défi, avec la volonté d’être le joueur « le plus à l’écoute du monde » en attendant que CP3 puisse à nouveau assumer plus de temps de jeu.

« Je ne fais que tenir le fort jusqu’à ce que Paul soit prêt. J’essaie de garder cette même mentalité pour l’avenir. Ce n’est que le début, je ne fais que commencer, et j’attends avec impatience la suite. C’est juste un Cam différent, un nouveau Cam. Je suis juste heureux que ce soit avec les Suns », a-t-il conclu.